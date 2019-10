Vācijā populāri kļūst spēļu lāču ceļojumi

“Viņi sēž pie Brandenburgas vārtiem, Luvras priekšā, ceļo pa viduslaiku kalnu ciemiem, peld pa Nīlu, atklāj sev Tokijas nakts dzīvi un brauc ar trošu tramvaju pa Sanfrancisko. Viņi ir plīša tūristi,” raksta Vācijas izdevums "Die Welt".

Tūrisma portāla lastminute.de aptaujā noskaidrots, ka katrs septītais Vācijas iedzīvotājs ceļojumā ņem līdzi mīksto rotaļlietu, un runa nav par bērniem – aptaujāti tikai pieaugušie. Tā rīkojas katra piektā sieviete un katrs devītais vīrietis. Vieniem tas ir talismans, citi nevar aizmigt svešā valstī bez savas mantiņas, vēl citi ar to fotografējas.

Tas nav nekas neparasts, bet tagad parādās ceļojumu piedāvājumi tikai rotaļlietām. Īpašnieks paliek mājās, kamēr lāci vai lelli vadā pa pilsētu un fotografē.

“Ļaujiet savam mīlulim nedaudz atpūsties,” reklamē plīša lāču ceļojumu aģentūra "Teddy Tour Berlin", pirmā tāda pasaulē. Par 39 eiro var apmeklēt piecas slavenākās Berlīnes vietas, nobildēties piemiņai, piedalīties piknikā parkā (tiesa, diez vai rotaļu lācis dabūs medu), un būs arī kopīgs foto pie Brandenburgas vārtiem. Par 109 eiro tūrists saņems īpašu pasi un… masāžu.

Aģentūras īpašnieks Karstens Maršets stāsta, ka ceļotājus sūta pa pastu no visas pasaules, pat no Tasmānijas. Bijusi gan divmetrīga žirafe no Somijas, gan sadomazohistu stila lācis no Minhenes. Klienti var būt gan sešus gadus vecs bērns, gan pensionārs, gan advokāts, pārdevējs vai dziedātājs.

Daudzi to dara joka pēc, bet ir arī tādi, kas paši vairs nespēj ceļot veselības dēļ. Reiz aprūpes namā Šveicē miruša vīrieša tuvinieki atnesuši plīša lāci, lai viņš saimnieka vietā vēlreiz apskata Berlīni. Līdzīgas ekskursijas pieejamas arī Parīzē, Lionā, Tokijā.