Zināms, ka netālu no Telkovas no cirka nakts laikā izbēgušas divas zebras. Vienu no tām izdevies noķert un nogādāt atpakaļ saimniekiem, savukārt otra turpinājusi bēgt gar automaģistrāli.

Policija Vācijā nošāvusi no cirka izbēgušu zebru (Foto: AFP/Scanpix)

Zebru sākotnēji mēģināts iemidzināt ar trankvilizatoru, bet tas nav izdevies. Dzīvnieka uzskriešana uz lielceļa izraisījusi nelielu ceļu satiksmes negadījumu, pēc kura likumsargi to nošāvuši.

Policija Vācijā nošāvusi no cirka izbēgušu zebru (Foto: AP/Scanpix)

Policija no cirka izbēgušos dzīvniekus ķērusi visu nakti. Kā vācu medijam "Deutsche Welle" atklāj policijas pārstāvis, zebra sākusi skriet pa autobāni pretējā virzienā, tāpēc pieņemts lēmums dzīvnieku likvidēt.

Policija Vācijā nošāvusi no cirka izbēgušu zebru (Foto: AFP/Scanpix)

Vēl tikai pagājušā gada decembrī līdzīgs atgadījums notika Drēzdenē, kad no cirka izbēga 4 zebras. Arī toreiz viens dzīvnieks gājis bojā, bet, kā toreiz stāstīja policija, zebra mirusi no stresa, jo visi četri dzīvnieki sagūstīti un nogādāti atpakaļ cirkā. Decembrī incidenta laikā cieta arī policists, kad zebra viņam iespērusi.