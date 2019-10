Ja ES nepieņems šos priekšlikumus, Lielbritānija šī mēneša beigās aizies no ES bez vienošanās, brīdināja amatpersonas.

Džonsons sniegs "godīga un saprātīga kompromisa" detaļas savā noslēguma runā Konservatīvās partijas gada konferencē, paziņoja premjera kanceleja Londonas Dauningstrītā.

Otrdienas vakarā publicētā paziņojumā tomēr bija uzsvērts, ka šis ir "galīgais piedāvājums" un ka Džonsons turēs savu solījumu par to, ka Lielbritānija izstāsies no ES ne vēlāk kā 31.oktobrī neatkarīgi no tā, vai būs panākta vienošanās par izstāšanās nosacījumiem.

"Ja Brisele nepiekritīs piedāvājumam, kas tiks izteikts rīt, tad šī valdība tālāk nerisinās sarunas, līdz mēs būsim aizgājuši no ES," teikts šajā paziņojumā.

Tajā arī teikts, ka Džonsons "nekādos apstākļos" nemēģinās atlikt breksitu samitā, kas 17. un 18.oktobrī paredzēts Briselē.

Sagaidāms, ka Džonsons pieprasīs būtiskus atbrīvojumus no ES muitas noteikumiem, piedāvājot alternatīvu variantu tā dēvētajam Ziemeļīrijas robežas pagaidu risinājumam, vēsta laikraksts "Daily Telegraph".

Plānā paredzēts, ka Ziemeļīrijai līdz 2025.gadam ar ES būs "īpašas attiecības".

Četrus gadus starp Ziemeļīriju un pārējo Apvienoto Karalisti Īrijas jūrā būs "regulējoša robeža", bet starp Ziemeļīriju un Īrijas Republiku - muitas kontrole, paredzēts plānā.

Sagaidāms, ka priekšlikumi tomēr neapmierinās ES, jo tajos paredzēti būtiski atbrīvojumi attiecībā uz bloka muitas noteikumiem. Domājams, ka tie izraisīs arī Dublinas iebildumus.