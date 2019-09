Ilustratīvs attēls (Foto: Pixabay)

"Ar dzīvību vairs nespēlēšos": No kuģa nolēkušā vīrieša glābēji atklāj notikuma detaļas

Vīrietis, kurš šorīt Tallinas ostā nolēca no firmas “Tallink” kuģa “Silja Europa”, pēc izcelšanas no ūdens atradies šoka stāvoklī un vienīgais, ko spējis pateikt bijis: “I don’t play with my life anymore” (Jeb “Es vairs nespēlēšos ar savu dzīvību” – no ang.val.).