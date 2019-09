FOTO: simtiem cilvēku Parīzē atvadās no mūžībā aizgājušā eksprezidenta Žaka Širaka

21 Foto Simtiem cilvēku Parīzē atvadās no mirušā eksprezidenta Žaka Širaka +17

Širaka pīšļus vedošajā katafalkā uz piemiņas vietu ieradās arī eksprezidenta meita Klode Širaka.

Publiskā atvadu ceremonija notika Invalīdu nama (Les Invalides) memoriālā Parīzē. Kopš ceturtdienas vakara savas durvis visu diennakti ir atvērusi arī Elizejas pils, kurā katrs, kurš vēlas, ir aicināts savas atvadas eksprezidentam ierakstīt piemiņas grāmatā.

Rīt zārks tiks nogādāts Svētā Sulpīcija baznīcā, kur tiks aizvadīts pēdējais piemiņas pasākums. Pirmdiena, 30.septembris, Francijā šogad pasludināta par sēru dienu. Atceroties Žaku Širaku, visā valstī tiks ieturēts minūti ilgs klusuma brīdis.

Širaks tiks apbedīts Monmartras kapsētā Parīzē, blakus viņa meitai Lorensai, kura mira 2016.gadā, 58 gadu vecumā zaudējot cīņu ar anoreksiju.

Jauns.lv ceturtdien jau ziņoja, ka 86 gadu vecumā miris bijušais Francijas prezidents Žaks Širaks, kurš vadīja valsti no 1995.gada līdz 2007.gadam. "Prezidents Žaks Širaks nomira šorīt, savas ģimenes ieskauts," paziņoja viņa znots Frederiks Salā-Barū.

Širaks divreiz ieņēma premjerministra amatu - no 1974.gada līdz 1976.gadam un no 1986.gada līdz 1988.gadam. No 1977. līdz 1995.gadam Širaks bija Parīzes mērs.

Širaks bija viena no populārākajām politiskajām figūrām Francijā, neskatoties uz apsūdzībām korupcijā, kad viņš bija Parīzes mērs, par ko viņam 2011.gadā tika piespriests nosacīts divu gadu cietumsods.

Viņš nepiekrita tiesas lēmumam, bet to neapstrīdēja, sakot, ka franču tauta zina, ka viņš ir godīgs cilvēks, kurš strādājis tikai Francijas diženuma un miera labā.

Širaks prezidenta amatā tika ievēlēts 1995.gadā un 2002.gadā pārvēlēts, kopumā pavadot valsts galvas amatā 12 gadus. Tādējādi viņš kļuvis par otru ilgāk valdījušo prezidentu pēckara Francijā aiz Fransuā Miterāna, kurš ieņēma prezidenta amatu pirms Širaka.

Uz starptautiskās skatuves Širaka skaļākais solis bija stingrā nostāšanās pret ASV vadīto iebrukumu Irākā 2003.gadā.