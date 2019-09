Džuliāni, kurš tagad ir ASV prezidenta Donalda Trampa privāts advokāts, tviterī apgalvoja, ka Hanters Baidens "pelnīja miljonus, esot vienas no viskorumpētākajām Ukrainas kompānijām [uzraudzības] padomē". Džuliāni arī deva mājienu, ka šī kompānija atmazgājusi trīs miljonus ASV dolāru, pārskaitot šo naudu no Ukrainas uz Latviju, no turienes – uz Kipru, un pēc tam – uz ASV.

"Šodien tas ir atmazgāts 3 miljonu dolāru maksājums – netīru zināšanu un nolūka klasisks pierādījums, ko no jums slēpa Purva Mediji. Ukraina-Latvija-Kipra-ASV ir ierasts maršruts naudas atmazgāšanai. Obamas ASV vēstniecība pateica Kipras bankai, lai tā neizpauž [maksājuma] Baidenam apjomu. [Tas] smird!" tvītoja Džuliāni.

Hanters Baidens bija Ukrainas naftas un gāzes ieguves uzņēmuma "Burisma Holdings" uzraudzības padomes loceklis laikā, kad viņa tēvs bija ASV viceprezidents.

Džuliāni nāca klajā ar šīm apsūdzībām laikā, kad demokrātu politiķi aicina Trampa administrāciju publiskot kāda trauksmes cēlāja sūdzību, ka Tramps esot mēģinājis pārliecināt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski veikt izmeklēšanu saistībā ar Hanteru Baidenu.

Trampa ieceltais Nacionālā izlūkdienesta direktora pienākumu izpildītājs Džozefs Magvairs ir atteicies publiskot šīs sūdzības saturu, šādi pamudinot demokrātus apsūdzēt Trampa administrāciju šķēršļu likšanā un aicinot uz Trampa impīčmentu.

Tramps svētdien apstiprināja, ka telefonsarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski runājis par Džo Baidenu un apsūdzībām korupcijā. Tramps sacīja, ka telefonsarunā jūlijā ticis runāts par iespējamu korupciju, kurā iesaistīts Džo Baidens un viņa dēls. "Mums bija ļoti lieliska saruna, ļoti tieša, ļoti atklāta, ļoti godīga saruna. Es ceru, ka to var publiskot," sacīja Tramps, atkārtoti paužot, ka viņš nav izdarījis nekā aplama.

Džo Baidenam kā iespējamam Trampa sāncensim ASV prezidenta vēlēšanās 2020.gadā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība sakarā ar viņa dēla darbību Ukrainā.

2014.gada aprīlī – mēnesi pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas – Hanters Baidens tika iecelts par "Burisma Holdings" uzraudzības padomes locekli, lai gan viņam bija minimāla pieredze Ukrainas enerģētikā.

Džo Baidens izdarīja spiedienu uz Ukrainas valdību, lai tā atceltu toreizējo ģenerālprokuroru Viktoru Šokinu, un draudēja pretējā gadījumā atsaukt ASV kredītu garantijas Ukrainai.

Šokins, kurš tika uzskatīts par korumpētu un bija nepopulārs Rietumos, savas atcelšanas laikā piedalījās izmeklēšanā pret "Burisma Holdings". Kāda bijusī Ukrainas amatpersona gan tolaik sacīja, ka šī izmeklēšana bija apstājusies jau pirms minētās Džo Baidena iejaukšanās.