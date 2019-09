Facebook.com/jenna.evans

"Likās, ka sapņoju, jo kurš normāls cilvēks tā dara?" - topošā līgava pusmiegā apēd savu saderināšanās gredzenu

Kāda sieviete Kalifornijā nonākusi slimnīcā pēc tam, kad it kā nosapņojusi, ka nakts laikā viņa norijusi pati savu saderināšanās gredzenu. Tikai nākamās dienas rītā sieviete atskārtusi, ka viņa to patiešām ir izdarījusi, ziņo "The Independent".