Tiesa ASV no cietuma paglābj karsējmeiteni, kura mājas pagalmā apraka savu negribēto mazuli

Brūka savu meitu, kuru paspējusi nosaukt par Anabellu, pasaulē laida 2017.gada maijā. Tolaik meitenei bija 18 gadu, un viņa savu grūtniecību slēpa. Par to, ka gaida bērnu, Brūka uzzinājusi vien 2017.gada aprīlī, kad devusies vizītē pie ginekologa, lai atrastu sev piemērotas kontracepcijas tabletes. Arī meitenes ģimene, lai gan visi dzīvojuši kopā, neko nav nojautusi, jo Brūkas svars bijis svārstīgs.

Brūka Skailara Ričardsone (Foto: Facebook)

Jauniete bērnu dzemdējusi mājās Ohaio, ap plkst. 3 naktī, augšstāva tualetē. Dzemdības bijušas priekšlaicīgas - ārste teikusi, ka jāgaida vēl aptuveni 2 mēneši.

Pati Brūka policijai apgalvojusi, ka Anabella piedzimusi nedzīva. Nevienam neko nesakot, meitene mirušo bērnu aprakusi mājas pagalmā. Patiesība nākusi gaismā pēc tam, kad izmisusi Brūka atzinusies pastrādātajā savai ginekoloģei.

Brūka Skailara Ričardsone (meitene attēlā redzama, būdama stāvoklī) (Foto: Facebook)

Izmeklētāji bērna skeletu atraduši pēc 2 mēnešiem. Tas bijis aprakts seklā kapā. Meitene uz kapa atstājusi puķīti.

Policija meitenei nenotic

ASV policija pēc meitenes aizturēšanas gan izvirzījusi citu versiju - tolaik 18 gadus vecā karsējmeitene bērnu nogalinājusi, jo viņš traucējis meitenes "perfektajai dzīvei". Izmeklētāji izvirzījuši versiju, ka Brūkai grūtniecības laikā izveidojušās jaunas attiecības ar citu puisi, tāpēc viņa nav gribējusi ne bērnu, ne jebkādu sakaru ar bērna tēvu. Jauniete apsūdzēta arī līķa dedzināšanā, jo šādu iespēju izvirzījuši patologi, kuri uz bērna kauliem manījuši degšanas pēdas. Vēlāk gan šis apgalvojums atsaukts.

Brūka Skailara Ričardsone (Foto: AP/Scanpix)

Brūka vien dažas stundas pēc dzemdībām devusies uz sporta zāli, pēc nodarbības nosūtot mātei fotoattēlu ar sevi, priecājoties par to, ka viņas vēders atguvis sākotnējo formu. "Ak, Dievs! Mans vēders ir atpakaļ! Es nekad tam neļaušu atkal kļūt tādam. Turpmāk tu mani redzēsi izskatāmies tik labi, kā vēl nekad!" savai mātei rakstījusi Brūka.

Brūkas sūtītā fotogrāfija mātei pēc dzemdībām (Foto: Ekrānuzņēmums)

Jaunietes māte bijusi apsēsta ar meitas izskatu un aizrādījusi viņai par lieko svaru. Brūka savulaik ir slimojusi ar anoreksiju.

Brūka ar māti (Foto: AP/Scanpix)

Izmeklētāji meiteni ietekmējuši

Meitenes aizstāvji piektdien tiesā apgalvojuši, ka nekas neliecina par to, ka bērns būtu piedzimis dzīvs. "Viņa apbedīja savu meitu un kapu izrotāja ar ziedu. Viņa neiemeta bērnu atkritumos, neizmeta to mēslainē. Pēdējos divus gadus viņa ir dzīvojusi drūmu dzīvi," tiesā piektdien apgalvoja Brūkas aizstāvis Čārlijs Ritgers.

Meitenes tēvs tiesai atklājis, ka meita šo divu gadu laikā iedzīvojusies nopietnās veselības problēmās. Brūka zaudējusi svaru, viņai no stresa pat izkrītot mati. Reiz no tiesas zāles viņu aizvedusi neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tēvs norādījis arī to, ka, viņaprāt, izmeklētāji interviju laikā centušies ietekmēt meitas liecības.

Brūka kopā ar saviem vecākiem (Foto: AP/Scanpix)

Tiesā liecinājuši arī vairāki Brūkas skolasbiedri un arī brālis, kurš māsu saucis par "labāko draudzeni". Brāļa runas laikā apsūdzētā apraudājusies.

Bērna tēvs par grūtniecību nav zinājis

Pirmo reizi tiesā piektdien runājusi arī pati apsūdzētā. Jauniete atvainojusies bērna tēva, Treja Džonsona ģimenei. Puisis, no kura Brūka palikusi stāvoklī, par meitenes grūtniecību nav zinājis. Viņi 2016.gadā satikušies vien neilgu laiku. Par to, ka nogalināts Treja bērns, pirmā uzzinājusi puiša māte, kura par notikušo izlasījusi sociālajos tīklos trīs mēnešus pēc Brūkas aizturēšanas.

Brūka Skailara Ričardsone

Brūka tiesā atzina, ka bijusi ļoti egoistiska, tomēr tagad esot mainījusies: "Es dažkārt varu būt egoistiska, bet es gribētu ticēt, ka esmu kļuvusi labāka, zinot, cik ļoti tagad esmu visus apbēdinājusi un sāpinājusi. Man ir ļoti žēl." To sakot viņa pagriezusies pret Treja māti.

Treja māte Treisija Džonsone gan tiesnesim lūgusi dēla bijušajai draudzenei piemērot bargāku sodu, stāstot, ka gadījumā, ja būtu zinājusi par dēla draudzenes grūtniecību, viņa būtu darījusi visu, lai mazuli izaudzinātu. "Ne tikai es esmu zaudējusi savu mazbērnu, arī mans bērns ir zaudējis savu pirmo atvasi. Ričardsone ne mirkli nebija ieinteresēta mums par grūtniecību izstāstīt," sacījusi sieviete.

Mirušā bērna tēva māte Treisija Džonsone (Foto: AP/Scanpix)

Tiesa atsauc visas smagās apsūdzības

Tiesā Brūka tika apsūdzēta slepkavībā, slepkavībā aiz neuzmanības un bērna apdraudēšanā. Par šiem noziegumiem jaunietei draudēja mūža ieslodzījums. Pēc 3 stundu ilgām debatēm tiesa piektdien meiteni atbrīvoja no visām šīm apsūdzībām, piemērojot viņai sodu tikai par līķa apgānīšanu. Kaut gan maksimālais sods par šādu noziegumu ir 12 mēneši aiz restēm un 2 500 ASV dolāru naudassods, jaunietei piespriesta 3 gadu policijas uzraudzība. Meitene pēc tiesas sprieduma izplūdusi asarās.

"Man šķiet, ka bieži tiek ignorēts tas, cik vērtīga ir dzīve," pirms sprieduma teicis tiesnesis Donalds Oda. "Tava dzīve, Anabellas dzīve. Tā ir dārga un ir jāsargā." Tiesnesis atklājis arī to, ka viņam pašam ir meita Brūkas vecumā un arī 2 gadus veca mazmeita. Oda norādījis, ka tic, ka Brūka šodien būtu rīkojusies citādi.

Tiesnesis Donalds Oda (Foto: AP/Scanpix)

Kopumā šo 2 gadu laikā Brūka ieslodzījumā ir pavadījusi 7 dienas.

Sods bijis tik maigs arī tāpēc, ka Brūkai nav kriminālas pagātnes. Ja Brūka pārkāps sev piemērotās policijas uzraudzības nosacījumus, viņai draud cietumsods līdz 12 mēnešiem.

Mirušā zīdaiņa mirstīgās atliekas tiks nodotas Brūkas ģimenei, kura tās varēs apbedīt pienācīgi ar nosacījumu, ka atdusas vietai varēs piekļūt arī bērna tēva Treja ģimene.