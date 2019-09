Streika dēļ pilsētā radušies sastrēgumi un daudziem parīziešiem šorīt nācies grūti nokļūt laikā darbā.

No rīta pilnībā tika slēgtas desmit no 16 Parīzes metro līnijām un divas no trim lielajām reģionālā dzelzceļa līnijām. Ievērojami traucēta arī tramvaju un autobusu satiksme.

Amatpersonas ziņo, ka rīta stundās sastrēgumi stiepušies kopumā 200 kilometru garumā.

Transporta sektora darbinieki protestē pret prezidenta Emanuela Makrona valdības centieniem izveidot vienotu pensiju sistēmu, kas aizstātu 42 dažādās pensiju sistēmas, kas pašreiz darbojas Francijā.

Francijas premjerministrs Eduārs Filips ceturtdien runā norādīja, ka reformu mērķis ir nodrošināt vienādas tiesības visiem, lai mainītu pašreizējo situāciju, kurā dažu profesiju pārstāvjiem ir izdevīgāki pensiju nosacījumi nekā citiem.

Transporta sektora darbinieki bažījas, ka reformu rezultātā viņiem nāksies strādāt ilgāk līdz pensiju saņemšanai un tiks likvidētas viņu gadiem ilgās tiesības uz priekšlaicīgu pensionēšanos, kas tika piešķirtas kā kompensācija par smagajiem darba apstākļiem.

Francijas sabiedriskā transporta uzņēmuma RATP darbinieku vidējais pensionēšanās vecums ir 55,7 gadi, kamēr pārējie strādājošie Francijā dodas pensijā vidēji 63 gadu vecumā, liecina valsts auditoru publiskotie dati.

Pensiju sistēmas reformas ir daļa no Makrona lielā plāna valsts ekonomikas uzlabošanai. Taču daudzi francūži šo plānu neatbalsta, uzskatot, ka reformas tiek īstenotas pārāk strauji.

Aizvadītā gada laikā pret valdību notikuši arī plaši protesti.