Bojāgājušie ir 61 gadu vecs vīrietis un 51 gadu veca sieviete, kas nespēja izkļūt no savas automašīnas, kad to sāka nest spēcīga ūdens straume, vēstīja "El Pais". Negadījums noticis apmēram 85 kilometrus uz dienvidrietumiem no Valensijas.

Sarkanais brīdinājums par bīstamiem laikapstākļiem joprojām ir spēkā Almerijas, Alikantes, Valensijas un Mursijas provincēs, paziņoja nacionālais meteoroloģijas dienests AEMET.

Vairāk nekā 200 karavīru un 100 armijas transportlīdzekļu nosūtīti palīdzēt ārkārtas situācijas seku novēršanā, informēja Spānijas armija.

Ontinjentes pilsētā, kas atrodas Klariano krastā un piedzīvojusi spēcīgākās lietusgāzes kopš datu apkopošanas uzsākšanas 1917.gadā, evakuēti 150 iedzīvotāji, bet 40 cilvēkiem bija nepieciešama glābēju palīdzība.

Pilsētā sabrukušas skolas sienas, bet nav informācijas, ka incidentā kāds būtu cietis.

Denijas pludmalē reģistrēts neliels virpuļviesulis, vēstīja "El Pais".

Trešdien vētras ar lietavām un krusu skāra Baleāru salas, tostarp atpūtnieku iecienīto Maljorku. Daudzviet laikapstākļu un to nodarīto postījumu dēļ atliks mācību gada sākums.