Vietējie par Latvijas pilsoņu nāvi Bērtonā ir šokā; Kirils un Lana vēl pirms mēneša svinēja mazā Oskara otro dzimšanas dienu

Lielbritānijas policija pēc pirmās upuru apskates secinājusi, ka, visticamāk, ir notikusi slepkavība un pašnāvība. Abi līķi atrasti ceturtdienas vakarā, neilgi pēc plkst. 23. Laulātā pāra divgadīgais dēliņš nogādāts pie pāra radiniekiem.

Vietējie par notikušo ir šokā. Kaimiņi atklāj, ka Kirils un Lana bijis patīkams pāris. Arī dzīvokļa saimnieks, no kura abi īrējuši mājokli, stāsta, ka nekādu problēmu ar īrniekiem neesot bijis.

Foto: Facebook / Kiril Nemcev

Kirils, kurš kā pavārs strādājis populārajā picērijā "Pizza Express" un Lana, kura strādājusi tirdzniecības uzņēmumā "Boots Opticians", savu dzīvi sociālajos tīklos neslēpa.

Kā liecina publiski pieejamā informācija "Facebook", Kirils un Lana attiecības sākuši 2012.gadā. Pēc diviem gadiem pāris svinējis kāzas, bet 2017.gada 2.augustā abi pasaulē sagaidījuši pirmdzimto - dēliņu Oskaru. Abi ik pa laikam dokumentējuši kopīgās pusdienas, un tikai pirms mēneša, 3.augustā, ģimene svinējusi mazā Oskara otro dzimšanas dienu. Kā Lanas, tā Kirila sociālās lapas rotā ģimeniskas bildes, kopīga atpūta ar draugiem, sirsnīgi vārdi.

Foto: Facebook / Kiril Nemcev

Dzīvojuši kopā ar vēl kādu vīrieti

Īpašuma saimnieks mājokli pārim izīrējis pirms 2 gadiem. "Kad viņi šeit ieradās, Lana jau bija stāvoklī. Neilgi pēc ievākšanās piedzima mazulis. Viņi dzīvoja kopā ar vēl kādu kungu, bet es nezinu, kas viņš bija. Viņš bija radinieks. Es pieņēmu, ka viņi tā vienojušies, lai vieglāk nosegtu īri," stāsta izīrētājs.

Kā ziņo britu tabloīds "The Sun", tieši trešais īrnieks bijis tas, kurš atradis pāra mirušos ķermeņus.

Foto: Facebook / Kiril Nemcev

Mājas saimnieks stāsta, ka Kirils un Lana bijuši teicami īrnieki. Vienmēr maksājuši īri laikā un sazinājušies ar saimnieku tikai gadījumos, kad tas tiešām bijis nepieciešams. Pēdējo reizi viņš ar pāri runājis pirms pāris mēnešiem, kad mājā uzstādīts jauns boilers.

Mājas saimnieka sacītajam piekrīt arī viņa tēvs, teju knapi valdot asaras: "Viņa bija tik jauka dāma, tik skaista un priecīga. Man trūkst vārdu. Goda vārds, es nespēju izteikt to, cik satriekts esmu pēc notikušā. Viņa bija skaista, jauka meitene. Esmu šokā pēc šīm ziņām."

Foto: Facebook / Lana Nemceva

Savu dzīvi paturējuši pie sevis, stāsta kaimiņi

Arī kaimiņi ir neizpratnē par traģiskajiem notikumiem. "Tas ir šokējoši. Viņi šķita jauka ģimene," stāsta kāds no kaimiņiem. "Es redzēju viņus ienākam un iznākam no mājas, mēs sasveicinājāmies, tas arī viss." Pāris no Latvijas savu privāto dzīvi paturējis pie sevis, stāsta kaimiņš. Māja uzturēta labā kārtībā, pagalms vienmēr bijis sakopts.

Foto: Facebook / Kiril Nemcev

Liecinieki, kuri vakar redzējuši operatīvo dienestu darbības ap māju, stāsta, ka sākotnēji domājuši, ka mājā izcēlies ugunsgrēks. "Es nebiju pārliecināts par to, kas ir noticis, bet pie mājas stāvējā ugunsdzēsēji. Tad es redzēju, kā viņi no mājas iznes bērnu," stāsta kāds no aculieciniekiem. Braiens Karvels, kurš apkaimē dzīvo jau aptuveni 30 gadus, stāsta, ka nekad iepriekš nekas tik nopietns apkaimē nav noticis: "Šīs ir ļoti skumjas ziņas. Mēs arī nezinām, kas īsti ir noticis. Es noteikti neatceros, ka šeit jebkad būtu noticis kas tik nopietns."

Foto: Facebook / Kiril Nemcev

Darbu sākuši izmeklētāji

Kā stāsta medicīniskās palīdzības pārstāvis, izsaukums uz notikuma vietu saņemts 5. septembrī, neilgi pēc plkst. 23. Uz izsaukuma vietu nosūtītas vairākas ātrās palīdzības brigādes un citi glābšanas dienesti.

"Diemžēl, ātrās palīdzības mediķi notikuma vietā konstatēja divu cilvēku - vīrieša un sievietes - nāvi. Mājā tika atrasts arī mazs bērns un vīrietis, kurš ziņojis par notikušo."

Stefordšīras policija ziņo, ka izmeklētāji turpina darbu nozieguma vietā. Lai gan oficiāli mirušo vārdi vēl nav atklāti, ārvalstu mediji ziņo, ka bojā gājušie ir no Latvijas ieceļojušie 32 gadus vecais Kirils un 23 gadus vecā Lana Ņemcevi.

Kā liecina ieraksts sociālajā vietnē "Facebook", tuvinieki sākuši vākt ziedojumus mirušā pāra ģimenes atbalstam.