VIDEO: Krasnogorskas iedzīvotāji pārbijušies – kaimiņš vairākkārt no balkona šaudoties "nolaiž tvaiku"

Kaimiņi apgalvo, ka šis nav pirmais gadījums, kad vīrietis šādā veidā "nolaiž tvaiku".



Krasnogorskas iedzīvotājs pagājušās diennakts laikā jau vairākkārt izgājis uz 17 stāvu augstā dzīvojamā kompleksa "Smaragda kalni" 5 stāva balkona, lai atklātu uguni.

Vīrietis pēdējās diennakts laikā regulāri izgāja uz daudzstāvu mājas piektā stāva balkona, lai pašaudītos. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kaimiņi stāsta, ka pirmoreiz šāvieni bijuši dzirdami 1. septembra vakarā ap pulksten 23. Vīrietim ar to nebija gana. Savu izklaidi viņš atkārtojis arī nakts laikā un agri no rīta. Vietējie apgalvo, ka šī nav pirmā reize, kad vīrietis veic šādas darbības.



Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas reģionālais birojs paziņojis, ka šāvējs no rīta aizturēts. Viņš šobrīd ir palaists brīvībā, jo vienīgā sūdzība bijusi par sabiedriskās kārtības traucēšanu rotaļu laukumā.