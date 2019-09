Teksasā mēneša laikā izcēlusies jau otrā masu apšaude; vismaz 5 mirušie

Vispirms šāvējs nogalinājis policistu, kurš apturējis viņa automašīnu starp Midlendas un Odesas pilsētām.

Nogalinājis policistu, šāvējs sācis mērķēt uz autobraucējiem un garāmgājējiem. Kādā brīdī viņš pametis savu mašīnu un nozadzis pasta furgonu, turpinot savas darbības no tās.

Otrajā masu apšaudē ASV pilsētā Teksasā mēneša laikā nogalināti vismaz pieci cilvēki un vēl vairāki ievainoti (Foto: AP/Scanpix)

Uzbrucējs nošauts kinoteātra kompleksā.

Likumsargi atklāj, ka šāvējs bijis baltādainais, ap 30 gadus vecs. Viņa motīvi ir neskaidri.

Otrajā masu apšaudē ASV pilsētā Teksasā mēneša laikā nogalināti vismaz pieci cilvēki un vēl vairāki ievainoti (Foto: AFP/Scanpix)

Aptuveni 20 cilvēki ievainoti, to skaitā 3 policisti. Vairāki ievainotie cietuši nevis no lodēm, bet no plīstošajiem automašīnu stikliem.

Odesas medicīnas centra slimnīcā atklāj, ka viens no cietušajiem ir bērns, kas nav sasniedzis 2 gadu vecumu. Septiņi no ievainotajiem ir smagā stāvoklī.

Apšaude notikusi svētdien, ap plkst. 15 pēc vietējā laika.

Jauns.lv jau ziņoja, ka 3.augustā apšaudē tirdzniecības kompleksā ASV Teksasas štatā Elpaso pilsētā nogalināti 22 cilvēki.

Toreiz šāvējs identificēts kā 21 gadus vecs Teksasas pilsētā Allenas iedzīvotājs Patriks Krusiuss. Viņam draud nāvessods. Viņš internetā izlicis "manifestu", kurā sūdzas par "spāņu invāziju", tādēļ izmeklētāji koncentrējas uz versiju, ka uzbrukums bija naida noziegums.