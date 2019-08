Kā vēsta raidsabiedrība TVB, policisti lietojuši stekus uz Prinča Edvarda stacijas perona un pie eskalatora un iebrukuši metrovilciena vagonā, izsmidzinot piparu gāzi, kamēr pasažieri centušies saspiesties vienā vagona galā, patveroties aiz atvērtiem lietussargiem. Nav zināms, vai visi cilvēki, kas atradās vagonā, bija protestētāji.

Policija savukārt paziņojusi, ka iebrukusi stacijā tādēļ, lai aizturētu protestētājus, kuri izturējušies vardarbīgi un lauzuši biļešu automātus.

Jau trīspadsmito nedēļas nogali turpinoties demokrātijas aizstāvju protestiem, spriedze Honkongā pieaug. Sestdien protesti atsākās, neraugoties uz policijas lēmumu aizliegt šai dienā paredzēto plašo demonstrāciju, kurā bija plānots pieminēt tieši pirms pieciem gadiem pieņemto Ķīnas lēmumu neļaut ievēlēt Honkongas līderi tiešās demokrātiskās vēlēšanās, kas ievadīja tā dēvētos Lietussargu kustības protestus 79 dienu garumā.

Policija, kas izvietojusi ap svarīgākajiem valdības objektiem barjeras, pret protestētājiem pie Honkongas parlamenta lietoja asaru gāzi un ūdens lielgabalus ar zili iekrāsotu ūdeni, kas vēlāk palīdz atpazīt protestu dalībniekus. Savukārt demonstranti meta policijas virzienā ķieģeļu lauskas un Molotova kokteiļus un zibināja lāzerpildspalvas, bet lielākā daļa no viņiem sāka atkāpties, izplatoties ziņām par policijas papildspēku tuvošanos, un lielas sadursmes šai vietā neizcēlās.

Vēlāk protestētāji sāka pārgrupēties, bloķēja vienu no lielajām tirdzniecības ielām, netālu no policijas galvenās mītnes sakrāva barikādes no dažādām mantām un aizdedzināja tās. Ugunsdzēsējiem nācās kājām doties turp, lai apslāpētu liesmas, bet tad policija barikādes novāca un aizturēja dažus protestētājus, kas vēl nebija atstājuši notikuma vietu.

Sestdien Honkongā pirmo reizi tika pilnībā slēgtas divas metro līnijas, lai neļautu protestētājiem pārvietoties.

Kā ziņots, pēdējo divu dienu laikā policija aizturējusi vairākus pazīstamus protestu līderus un likumdevējus.