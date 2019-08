VIDEO: ziņu diktore tiešajā ēterā aizvaino kolēģi, salīdzinot viņu ar gorillu

Ziņu kanāla "KOCO-TV" diktori Aleksa Hausdena un Džeisons Hakets tiešajā ēterā apsprieda sižetu par gorillu Oklahomas zoodārzā. Brīdī, kad ekrānā parādījās dzīvnieks, sieviete, vēršoties pie sava kolēģa, izteica rasistisku piezīmi.

"Izskatās pēc tevis, kad tu uzņem bildi," nelielā sižeta nobeigumā pasaka sieviete. Vīrietis nepaliek atbildi parādā, klusi un nervozi nosakot, ka piekrīt kolēģes sacītajam: "Tas ir līdzīgs, jā."

Video ar ziņu raidījumā dzirdēto ātri vien izplatījās sociālajos tīklos. Cilvēki neslēpa sašutumu par redzēto, nosodot Hausdenas neapdomīgos izteicienus. Tāpat vairāki ir pārsteigti par Haketa reakciju, piekrītot apvainojumam.

Foto: ekrānuzņēmums no video

Saprotot, ko pateikusi, Hausdena nākamajā dienā atvainojās savam kolēģim un televīzijas skatītājiem par notikušo.

"Vakar es pateicu ko ļoti nepārdomātu, tas bija nepieņemami, un es sāpināju cilvēkus," tiešajā ēterā, esot klāt arī kolēģim Haketam, sacīja sieviete. "Es gribu, lai tu zini, ka saprotu, cik ļoti aizskāru tevi un arī citus cilvēkus. Es tevi ļoti mīlu, tu esi viens no maniem labākajiem draugiem, un es nekad apzināti nedarītu neko tādu, kas tevi sāpinātu," pie kolēģa vērsās Hausdena. "Es mīlu mūsu sabiedrību un vēlos, lai jūs visi saprastu, ka es no sirds atvainojos par to, ko teicu. Es zinu, ka tas nebija pareizi, un es ļoti atvainojos."

Hausdena nākamajā dienā atvainojusies par sacīto. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Hakets atvainošanos pieņēmis, piebilstot, ka tik tiešām juties aizskarts. Abi notikušo uztvēruši ar sapratni, jo, kā jau sieviete minēja, abi esot ļoti labi draugi arī ārpus darba. Pēc notikušā viņš esot saņēmis daudz telefona zvanus un uzmundrinošas ziņas no līdzcilvēkiem.

Noslēgumā Hakets pauda cerību, ka notikušais var kalpot par mācību tam, ka "vārdiem ir nozīme", it īpaši šajā laikā, kad demogrāfija Amerikā mainās. "Mums ir jāizprot stereotipi," saka vīrietis. "Mums jāsaprot vienam un otru un jāizprot vārdi, kas sāpina un dziļi ievaino."