SVF vadības komitejai, kas pārstāv 189 organizācijas dalībvalstis, tagad būs jābalso par rekomendāciju, un gaidāms, ka tā tiks apstiprināta.

"Valde šodien ieteikusi SVF padomei balsot, lai atceltu vecuma ierobežojumu, kas pašlaik ir noteikts SVF izpilddirektora amatam," teikts organizācijas trešdien izplatītajā paziņojumā.

Georgijeva par ES kandidāti SVF izpilddirektora amatam 2.augustā izvirzīja ES valstu finanšu ministri. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Rekomendācijas apstiprināšanai nepieciešams vienkāršs padomes locekļu balsu vairākums. Arī Pasaules Bankas vadītāja amatam nav vecuma ierobežojuma.

Balsojums gaidāms no 21.augusta līdz 4.septembrim, informēja SVF.

Georgijeva par ES kandidāti SVF izpilddirektora amatam 2.augustā izvirzīja ES valstu finanšu ministri. 13.augustā viņai apritēja 66 gadi, bet kopš 1951.gada SVF spēkā ir noteikums, ka tā izpilddirektors amatā stāšanās brīdī nedrīkst būt vecāks par 65 gadiem.

SVF noteikumi arī aizliedz vadītāja amatā atrasties pēc 70.dzimšanas dienas. SVF izpilddirektora amata termiņš ir pieci gadi.

Ja Georgijeva tiks apstiprināta amatā, viņa būs otrā sieviete SVF vadībā pēc Kristīnes Lagardas no Francijas, kura atstās šo amatu, jo izvirzīta Eiropas Centrālās bankas (ECB) prezidenta postenim. Saistībā ar šo izvirzīšanu viņa apturējusi SVF izpilddirektores amata pienākumu pildīšanu. Oficiāli viņa amatu atstās 12.septembrī.

Kandidatūras SVF izpilddirektora amatam var iesniegt līdz 6.septembrim. Jaunā izpilddirektora izraudzīšanās procesu plānots pabeigt līdz 4.oktobrim.

SVF tradicionāli vada eiropietis, bet Pasaules Bankas prezidents ierasti ir ASV pilsonis, taču jaunattīstības valstis apstrīd šo nerakstīto kārtību.

Georgijeva kopš 2017. gada ir Pasaules Bankas izpilddirektore. No 2010. līdz 2016.gadam viņa bija ES komisāre, bet no 1993. līdz 2010.gadam strādāja Pasaules Bankā, tostarp no 2008. līdz 2010.gadam bija Pasaules Bankas viceprezidente. Izpilddirektors ir otrā augstākā amatpersona PB pēc prezidenta.