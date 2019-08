Bruņotās opozīcijas karotāji atkāpušies no Hān Šeihūnas, kā arī no lauku apvidus uz dienvidiem no šīs pilsētas, norādīja SOHR.

Atkāpšanās nozīmē, ka svarīgu Turcijas novērošanas posteni tuvīnajā Morekā pilnībā ielencis valdības karaspēks, sacīja SOHR direktors Rami Abderahmans.

Turcijas armijas kollonas virzība tika apturēt uz ziemeļiem no Hān Šeihūnas. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Pirmdien Turcijas armijas kolonna šķērsoja robežu un iebrauca Idlibas reģionā, izsaucot Damaskas nosodījumu. Ankara arī apgalvoja, ka ir noticis uzlidojumus, kas bijis vērsts pret Turcijas karaspēku.

Kollonas virzība tika apturēt uz ziemeļiem no Hān Šeihūnas, un tā tur palika arī otrdien, Sīrijas valdības spēkiem ieņemot daļu šosejas, kas ved uz pilsētu.

Pirmdienas rītā notikušais uzlidojums bija vērsts pret nemiernieku spēkratu, kas veica ceļa izpēti vēl pirms Turcijas armijas kolonnas, vēsta Sīrijas laikraksts " Al-Watan".

"Sīrijas valdība nosūtīja skaidru signālu Turcijas režīmam, spriežot apstāties kolonnu, ko Ankara bija nosūtījusi palīgā teroristiem uz Hān Šeihūnu," skaidro laikraksts.

Tas bija "skaidrs brīdinājums pret jebkādiem Turcijas mēģinājumiem stiprināt teroristus", norāda avīze, piebilstot, ka uzlidojumam bijis "Krievijas atbalsts".

Astoņus gadus kopš Sīrijas pilsoņkara izraisīšanās Idlibas reģions palicis par pēdējo nozīmīgo bruņotās opozīcijas bastionu.

Kopš janvāra to pārvalda alianse "Hayat Tahrir al-Sham", kurā noteicošā loma ir bijušajam starptautiskās teroristu organizācijas "Al Qaeda" Sīrijas atzaram.

Pilsoņkarš Sīrijā sadrumstalojies daudzās frontēs starp kurdu spēkiem, mērenajiem un radikālajiem sunnītu nemierniekiem, valdības karaspēku un tai lojāliem paramilitāriem formējumiem. Ar atbalstu atšķirīgiem grupējumiem iesaistījušās arī vairākas ārvalstis.

Sīrijas pilsoņkara astoņos gados dzīvību zaudējuši vairāk nekā 370 000 cilvēku, liecina aktīvistu aplēses.