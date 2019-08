Analītiķi atklājuši daudz satelīta attēlu ar Krievijas bruņutehnikas kolonnām Ukrainas teritorijā. Tāpat atklāts, ka kaujās Ukrainā izmantoti tanki "T-72B3", kuri tolaik bija vienīgi Krievijas armijas bruņojumā.

2014.gada augusta kaujās pie Ilovaiskas piedalījās arī Krievijas karavīri. (Foto: AFP/Scanpix)

"Forensic Architecture" publiskotā video teikts, ka Eiropas Cilvēktiesību aizstāvības centrs (EHRAC) uzticējis pētniekiem no brīvi pieejamiem avotiem apkopot visas liecības par Krievijas militāro klātbūtni reģionā.

Pētnieki apgalvo, ka 2014.gada 3.septembrī pēc kaujām, militāro spēkratu kolonna bija redzama desmit kilometrus uz dienvidiem no Ilovaiskas. Turklāt brīvi pieejamos avotos atklāti jaunas militārās tehnikas vienības un armijas nometnes, savukārt augusta beigās no Krievijas robežas puses uzņemtos attēlos redzama kolonnas attālināšanās no Ukrainas.

Kaujās Ukrainā izmantoti tanki "T-72B3", kuri tolaik bija vienīgi Krievijas armijas bruņojumā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Šie pierādījumi tiks pievienoti lietai, kuru izskata Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Tie publiskoti brīvi pieejamā tiešsaistes platformā.

"Krievija noliedz jebkādu līdzdalību, tādēļ tiesas procesa laikā galvenais uzdevums ir neapšaubāma Maskavas atbildības noteikšana. Tādēļ Eiropas Cilvēktiesību aizstāvības centrs, kas palīdz iesniegt prasību, uzticēja "Forensic Architecture" savākt pārliecinošus pierādījumus Krievijas līdzdalībai kaujās pie Ilovaiskas," lasāms "The Guardian".