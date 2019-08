"Vācija atbalsta Lietuvu - ir jāievēro stingrāki drošības kritēriji. Eiropas Savienībai ir jāraugās, lai Astravjecas AES atbilstu visiem drošības standartiem un neradītu apdraudējumus," viņa norādījusi kopīgā preses konferencē ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu, kas ieradies vizītē Berlīnē.

Nausēda savukārt atgādinājis, ka Astravjecas AES tiek celta, pārkāpjot drošības prasības, un vieta tās būvei izraudzīta, balstoties uz ģeopolitiskiem, nevis ekonomiskiem apsvērumiem.

No Latvijas robežas topošo kodolspēkstaciju šķir aptuveni 110 kilometri. (Foto: EPA/Scanpix)

"Mēs ļoti lūdzam mūsu draugus Eiropas Savienībā palīdzēt panākt, lai šī elektrostacija vēl pirms iedarbināšanas nodrošinātu visu obligāto drošības standartu ievērošanu," viņš piebildis.

Kā ziņots, Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai. No Latvijas robežas topošo kodolspēkstaciju šķir aptuveni 110 kilometri.

Minska apgalvo, ka tās būvētā spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošības standartiem. Vienlaikus Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko iepriekš īpaši uzsvēris, ka Astravjecas AES jāuzceļ pēc iespējas lētāk, tikmēr Lietuvas vērtējumā spēkstacijas būvniecībā notiek negodīga un plaša izdevumu samazināšana uz drošības rēķina.

Astravjecas AES projektu īsteno Krievijas korporācija "Rosatom".