Ziņo, ka 15 gadus vecā Nora Anna Kvorina no savas istabas pazuda 4.augustā, dienu pēc tam, kad viņas ģimene ieradās kalnu kūrortā netālu no Serembanas pilsētas, kas atrodas aptuveni 70 kilometrus uz dienvidiem no Malaizijas galvaspilsētas Kualalumpuras.

Malaizijas policija paziņoja, ka nav atradusi nevienu pierādījumu, kas liecinātu, ka Nora Anna Kvorina būtu nolaupīta. (Foto: AFP/Scanpix)

Malaizijas policija paziņoja, ka nav atradusi nevienu pierādījumu, kas liecinātu, ka viņa būtu nolaupīta. Policija uzskata, ka viņa nebūtu varējusi aiziet pārāk tālu no kūrorta, kas atrodas netālu no lietusmežu rezervāta.



Vairāk nekā 178 cilvēki, helikopters un suņu vienības meklē Kvorinu, kura cieš no uztveres traucējumiem.

Britu labdarības organizācija "Lucie Blackman Trust", kas atbalsta cilvēkus krīzes situācijā ārzemēs, paziņoja, ka notikums tiek izmeklēts gan kā pazuduša cilvēka lieta, gan nolaupīšanas lieta.



Noras vecāki apgalvo, ka viesnīcas istaba bijusi tukša jau 6.30 no rīta. Jāpiebilst, ka istabas logs bijis atvērts.



Vecāki uzsvēruši, ka meitai neesot bijusi nosliece uz klaiņošanu un nekad agrāk nekas tāds neesot noticis.



Meitene ceļojusi ar Īrijas pasi, kaut visu savu dzīvi dzīvojusi Londonā.