Vides pārvalde dažas stundas pēc negadījuma izdevusi brīdinājumu par "briesmām dzīvībai", ekspertiem arī brīdinot, ka aizsprosta pārgāzne var "pilnībā sabrukt" dažu stundu laikā.

"Chinook" helikopteri aizsprosta betona konstrukciju stiprina ar milzīgiem smilšu maisiem. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Spēcīgo lietavu dēļ Veilībridžas apvidū pārgāzne tagad ir avarējusi, un lielai daļai tās betona konstrukcijas nodarīti bojājumi," sacīja Londonas Brunela universitātes inženierzinātņu eksperts Mohammeds Heidarzadehs.

"Ja pārgāzne tiks pilnībā izpostīta, krastmalas aizsprosts tiks aizskalots ļoti ātri, un tas var izraisīt plašus plūdus," viņš piebilda.

Dārbišīras policija informēja par plāniem nodrošināt aizsprosta izturību, vispirms no ūdenskrātuves novirzot ūdeni, bet tad veicot aizsprosta remontu.

Dārbišīras ugunsdzēsēju un glābēju šefs Terijs Makdermonts stāsta: "Ugunsdzēsības dienestam tā ir milzīga operācija, jo uz kārts likta milzīga atbildība. Tas tiešām ir liels incidents. Notikuma vietā sapulcējušies 150 ugunsdzēsēji. 50% no tiem ir no Dārbišīras ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, bet pārējie ieradušies no visas valsts."

"Viņi līdzi atveduši 10 milzīgās sūknēšanas ierīces, lai aizsprostā mazinātu ūdens līmeni. Ieradušies arī taktiskie konsultanti, kas sniedz padomus plūdu novēršanā. Viņi visi izvietoti stratēģiskās vietās, lai novērotu betona konstrukcijas izturību," turpina Makdermonts.