Vēstule datēta ar 1969. gadu un tās autors – tolaik 13 gadus vecais Lielbritānijas pilsonis Pols Gilmors, kurš ar savu ģimeni bija ceļā no Sauthemptonas, Lielbritānijā, uz jaunu dzīves sākumu Melburnā. 1000 jūdžu (1609 kilometru) attālumā no Austrālijas krastiem, zēns okeānā iemeta pudeli ar vēstījumu. Nu to pēc 50 gadiem atradis deviņgadīgais Džijs Eliots.

Deviņus gadus vecais Džijs Eliots ar atrasto vēstījumu. (Foto: Caters News Agency)

Eliota vecāki palīdzēja uzmeklēt vēstījuma autoru un kopīgi nosūtīja viņam e pastu, kurā zēns iepazīstināja ar sevi un pastāstīja, ka atradis vēstījumu. Liels bija viņa pārsteigums, kad nu jau 63 gadus vecais Pols atsūtīja atbildi.

Savā vēstījumā Džijs bija rakstījis: “Mans vārds ir Džijs Eliots un es dzīvoju nelielā lauku pilsētiņā Austrālijas dienvidos. Man ir 9 gadi un dzīvoju kopā ar mammu, tēti un māsu. Es nespēju noticēt, ka skolas brīvdienās, makšķerējot kopā ar tēvu, atradu jūsu 50 gadus veco ziņu pudelē. Es ar nepacietību gaidīšu jūsu atbildi!”.

Nedēļu vēlāk zēns saņēma atbildi, kurā Pols rakstīja: “Es zināju, ka ir laiks, kādam beidzot atrast manu vēstījumu.”. Savā vēstulē Pols mudināja Džiju turpināt pārmeklēt pludmali, piebilstot, ka no okeāna varētu būt izskaloti vēl divi vēstījumi. Viņš neslēpa neizsakāmi lielo prieku par to, ka Eliots atradis pudeli ar vēstījumu, izsakot vēlmi kādu dienu satikt zēnu dzīvē.

63 gadus vecais Pols Gilmors ar sievu. (Foto: Caters News Agency)

1969. gadā Pols kopā ar ģimeni pameta Lielbritāniju, lai pārceltos uz Melburnu. Ģimene ceļā devās ar “Sitmar Line” kuģi, kurš 1960. gadā uz Austrāliju pārveda simtiem britu imigrantu. Pola vēstule datēta ar 1960. gada novembri, tā rakstīta uz “Sitmar Line” papīra un iemesta Indijas okeānā aptuveni 1000 jūdzes no Austrālijas krastiem. Četrus gadus pēc pārcelšanās uz Austrāliju, Pols ar ģimeni atgriezās Lielbritānijā.