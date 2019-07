Rēķinot šo rādītāju uz miljonu iedzīvotāju, Skotija vairāk nekā pusotru reizi apsteidz Igauniju, kas blokā ieņem otro vietu šajā drūmajā tabulā. Seko Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija kopumā un Īrija. Latvija ir 17. vietā, pērn mūsu valstī pārdozējot nomira 28 cilvēki. Vislabākā situācija ir Rumānijā.

Sliktāk nekā filmā

Skotija ir priekšgalā arī pasaulē. Pat ASV, kur pērn no narkotikām nomira ap 70 000 cilvēku, rēķinot uz miljonu iedzīvotāju, paliek otrajā vietā. Pēc varas iestāžu aprēķiniem, Skotijā ir ap 60 000 narkomānu un vismaz marihuānu kaut reizi ir pamēģinājuši 450 tūkstoši – 8% iedzīvotāju.

1996. gadā režisors Denijs Boils uzņēma filmu "Trainspotting" pēc skotu rakstnieka Irvina Velša tāda paša nosaukuma romāna par heroīna epidēmiju Skotijā. Tolaik no pārdozēšanas nomira piecreiz mazāk. “Nabadzība, nevienlīdzība, psiholoģiska rakstura problēmas,” – tā šīs sērgas iemeslus BBC skaidro Edinburgas universitātes profesors Rojs Robertsons, kurš pēta atkarības.

Glāzgovā narkotikas vēl nekad nav bijušas tik pieejamas un lētas kā tagad, atzīst doktore Kerola Hantere, Nacionālā veselības dienesta galvenā farmaceite Glāzgovā un Klaidā.

Tablete par 30 pensiem

Teju puse mirušo – 45% – lietojuši heroīnu, 47% metadonu, gandrīz 70% kopā ar smagajām narkotikām arī benzodiazepīnus (psihotropas vielas ar nomierinošu iedarbību, izmanto medicīnā tikai ārsta uzraudzībā) un zāles pret epilepsiju, 20% pārdozējuši kokaīnu, amfetamīnu un ekstazī. No 1187 mirušajiem 75% ir vīrieši, 23% vecumā no 15 līdz 24 gadiem, 37% – no 35 līdz 43 gadiem, 29% – no 44 līdz 55 gadiem.

Glāzgovas profesors Sakets Prijadarši par šo problēmu ziņoja Lielbritānijas parlamentā, norādot, ka ļoti plaši sākts lietot benzodiazepīnus, kurus dēvē par ielas validolu. Komplektā ar citām narkotikām vai alkoholu šie preparāti var būt nāvējoši, jo stipri palēnina elpošanas sistēmas darbību – paškontroli zaudējis cilvēks vienkārši pārstāj elpot.

Pie narkotirgoņiem tablete maksā 30 pensus, mazāk nekā šokolādes batoniņš. Nekādu kvalitātes standartu nav, darbīgās vielas koncentrācija var krietni atšķirties, un lietotājs spēlē loteriju ar savu dzīvību.

Iesaka nesodīt lietotājus

Narkotiku lietošana Lielbritānijā ir noziegums, bet Skotijas policija aicina to dekriminalizēt. Valdības paspārnē izveidotās pretnarkotiku darba grupas vadītāja Katriona Matisona tam piekrīt: “Jāaptur patērētāju marginalizācija, sūtot viņus uz cietumu un līdz ar to apgrūtinot viņiem iespēju ārstēties.”

Kā piemēru min Portugāli, kas 2001. gadā atcēla sodu par narkotiku lietošanu, ieviesa aizvietošanas terapiju un divtik samazināja “problēmlietotāju” skaitu – no 100 000 līdz 50 000.

Lielbritānijā darbojas daudzas organizācijas, kas cenšas palīdzēt atbrīvoties no narkotiku atkarības, bet visas tās balstās uz brīvprātīgā darba, valsts tām atbalstu nesniedz.

Tikmēr Skotijas valdībā un sabiedriskajās organizācijās dzimusi ideja veidot īpašas telpas, kur narkomāni uzņemtu savu devu brīvprātīgo uzraudzībā. Lielbritānijas valdība iestājas pret šo tomēr apšaubāmo ieceri, kas tikai padarīs narkotiku lietošanu drošāku, bet problēmu nerisinās.