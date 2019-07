Jaunieši, kas tika uzskatīti par pazudušiem Kanādā, nu tiek turēti aizdomās par tūristu dubultslepkavību

19 gadus vecais Kems un 18 gadus vecais Braijers sākotnēji tika uzskatīti par bezvēsts pazudušiem pēc tam, kad policija Britu Kolumbijā atrada sadedzinātu jauniešu automašīnu. Taču abus vīriešus aculiecinieki redzējuši dažas dienas vēlāk, pārvietojamies pelēkas krāsas “Toyota” automašīnā.

“Ņemot vērā jaunākās detaļas, abi jaunieši vairs netiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, bet tiek turēti aizdomās par divu tūristu slepkavību, kas tajā pašā nedēļā tika nogalināti 500 kilometrus no vietas, kur atrasta Kema un Braijera sadedzinātā automašīna.

Abi jaunie vīrieši tiek uzskatīti par bīstamiem, tāpēc policija brīdina Britu Kolumbijas iedzīvotājus netuvoties tiem un neuzsākt nekādu aizturēšanas operāciju pašu spēkiem, bet nekavējoties zvanīt 911.

Lukass Folvlers un Čīna Dīzī divas nedēļas pavadīja ceļojot pa Aļasku, kad viņu automašīna saplīsa netālu no Aļaskas šosejas, aptuveni 20 kilometrus no populāras tūristu apskates vietas un 500 kilometrus no vietas, kur sadedzināta tika atrasta Kema Makleoda un Braijera Šimegelska automašīna.

Lukasa un Čīnas mirstīgās atliekas atrastas netālu no viņu salūzušās automašīnas. Policijai ir pamats uzskatīt, ka abas lietas ir savstarpēji saistītas. Lai gan sākotnēji izskatīta versija, ka abu tūristu slepkavībā un divu jauniešu pazušanā, iespējams, vainojami vieni un tie paši cilvēki, tagad lietā ir jauns pavērsiens – aizdomās tiek turēti it kā pazudušie jaunieši.