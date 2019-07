Laikraksta "The Sun" rīkotajās debatēs pirmdien Džonsons norādīja, ka Irānas valdība ir "graujošs, bīstams, sarežģīts" režīms, tomēr militāra rīcība "mums Rietumos nav saprātīga izvēle".

"Diplomātijai būtu jābūt labākajam ceļam, lai virzītos uz priekšu," sacīja Džonsons. "Ja es būtu premjerministrs, vai es atbalstītu militāru operāciju pret Irānu? Atbilde ir "nē"."

Otrs konservatīvo līdera amata kandidāts patlabanējais ārlietu ministrs Džeremijs Hants pirmdienas debašu gaitā brīdināja, ka spriedzes saasināšanās var novest pie nejaušas konflikta izraisīšanās.

"Pastāv nejauša kara risks, jau kaut kas notiek ļoti spraigajā un nestabilajā situācijā," sacīja ministrs.

ASV un Irānas attiecībās saglabājas spriedze, kas izraisījās līdz ar ASV prezident Donalda Trampa lēmumu pērn maijā vienpusējā kārtā izstāties no pasaules lielvaru un Irānas kodolvienošanās un noteikt Irānai smagas ekonomiskās sankcijas.

Pārējās kodolvienošanās valstis, arī Lielbritānija, turpina īstenot centienus, lai vienošanos saglabātu.

Spriedze gada laikā ir palielinājusies. Irāna pagājušajā mēnesī notrieca ASV militāro dronu, un ASV pēc tam esot bijušas gatavas dot triecienu Irānai, vien pēdējā brīdī šo lēmumu atceļot.

Gan Džonsons, gan Hants pirmdienas debašu gaitā nosodīja Trampa nesenos uzbrukumus liberālajām Savienoto Valstu kongresmenēm etnisko minoritāšu un afroamerikāņu pārstāvēm, kas izraisījuši plašu rezonansi ASV sabiedrībā.

"Ja jūs esat daudzu rasu, multikulturālas sabiedrības līderis, jūs vienkārši nevarat lietot šādus izteikumus par cilvēku sūtīšanu atpakaļ," sacīja Džonsons. "Man šķiet, ka tas beidzās pirms daudzām desmitgadēm, un paldies debesīm par to."

Hants, kura dzīvesbiedre ir ķīniete un kura ģimenē aug jauktu rasu bērni, Trampa izteikumus raksturoja kā "totāli aizvainojošus".

"Man ir trīs bērni, kas ir pa pusei ķīnieši, un viņi ir britu pilsoņi," sacīja Hants. "Ja kāds jelkad pateiktu, lai viņi "dodas atpakaļ uz Ķīnu", mani pārņemtu šausmas."

Atbildot uz jautājumu, vai Trampa izteikumi ir rasistiski, Hants sacīja: "Šis ir prezidents valstij, kas ir mūsu tuvākais sabiedrotais, līdz ar to šādu izteikumu lietošana par prezidentu šajā situācijā nepalīdzēs."

Tramps svētdien tviterī vērsās pret Demokrātu partijas progresīvā spārna kongresmenēm, iesakot viņām "doties atpakaļ" uz turieni, no kurienes nākušas, ar šiem izteikumiem uzreiz izpelnoties demokrātu līderu pārmetumus rasismā un ksenofobijā.

Svētdien Tramps tviterī vērsās pret "progresīvajām demokrātu kongresmenēm" izteikumos, kas, pēc visa spriežot, bija adresēti gados jaunajām, liberālajām etnisko minoritāšu un melnādaino kopienas pārstāvēm, kas Kongresā ievēlētas pirmo reizi.

Viņu vidū ir Ņujorkas kongresmene Aleksandrija Okasio-Kortesa, Ilhana Omara no Minesotas, Rašida Tlaiba no Mičiganas un Ajanna Preslija no Masačūsetsas.

Trampa izteikumus nosodīja gan progresīvās demokrātu kongresmenes, gan demokrātu prezidenta amata kandidāti un partijas līderi.

"Rasismam un ksenofobijai nav vietas Amerikā," tviterī uzsvēra demokrātu priekšvēlēšanu sacensību favorīts bijušais viceprezidents Džo Baidens.