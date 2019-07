Irāna pieļauj kodolprogrammas atjaunošanu agrākos apmēros

"Ja eiropieši un amerikāņi nevēlas pildīt savus pienākumus, (..) mēs samazināsim savas saistības un (..) atgriezīsimies apstākļos, kādi bija pirms četriem gadiem," paziņoja Irānas atomenerģijas organizācijas preses pārstāvis Behruzs Kamalvandi, piebilstot, ka Irāna šādi nerīkojas aiz ietiepības.

"Tas tiek darīts, lai dotu diplomātijai iespēju, lai otra puse nāktu pie prāta un izpildītu savus pienākumus," sacīja Kamalvandi.

2015.gadā noslēgtās vienošanās ietvaros Irāna apņēmās ierobežot savu kodolprogrammu apmaiņā pret sankciju atvieglošanu, taču pērn ASV vienpusējā kārtā izstājās no vienošanās un noteica Irānai sankcijas. ASV prezidents Donalds Tramps no kodolvienošanās izstājās, jo vēlējās palielināt spiedienu uz Irānu, lai gan pret to iebilda sabiedrotie Eiropā.

Irāna uz to reaģēja, pastiprinot urāna bagātināšanu.

Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderi svētdien nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā aicina sākt jaunu dialogu, lai glābtu tieši pirms četriem gadiem parakstīto Irānas kodolvienošanos.

Eiropas ārlietu ministri šodien Briselē sapulcējās uz krīzes sarunām, lai apspriestu šo vienošanos.