REUTERS/SCANPIX

Četri bērni Austrālijā nozaguši vecāku auto, lai aizbēgtu no mājām - visi atrasti 900 kilometru attālumā

Četri bērni vecumā no 10 līdz 14 gadiem atrasti vairāk nekā 900 kilometru attālumā no mājām Rokhemptonā, Kvīnslendas štatā Austrālijā, ziņo "The Guardian". Bērni sapakojuši automašīnā makšķeres, skaidru naudu un mēģinājuši aizbēgt no mājām.