Galvaspilsētas starptautiskā lidosta atrodas apmēram 70 kilometrus uz austrumiem no pašreizējās galvaspilsētas Kairas. Tā uzbūvēta, lai mazinātu Kairas starptautiskās lidostas noslodzi. Janvārī atklāta arī trešā - Sfinksas starptautiskā lidosta netālu no Gizas piramīdām uz rietumiem no Kairas.

"Galvaspilsētas lidosta ir nozīmīga, lai daļēji mazinātu spiedienu uz Kairas starptautisko un Sfinksas lidostu," atklāšanas ceremonijā sacīja Ēģiptes aviācijas ministrs Juniss al Masri. Pirmais reiss jaunajā lidostā ieradās no Kairas.

Jaunā lidosta atrodas netālu no Ainsohnas un Suecas ostām, Šerukas, Badras un citām Suecas kanāla tuvumā esošām pilsētām, kuras no Kairas starptautiskās lidostas ir grūtāk sasniedzamas. Ēģipte cer šo apkaimi padarīt par starptautisku loģistikas un rūpniecības mezglu.

Lidostas pievārtē notiek jaunās valsts galvaspilsētas būvniecība. Plānots, ka tur tiks izvietotas valdības institūcijas, ministrijas, Ēģiptes parlaments, prezidenta pils un valsts televīzija.

Paredzēts, ka jaunajā galvaspilsētā dzīvos 6,5 miljoni cilvēku. Valdība cer plānotajā pilsētā uzbūvēt 1250 mošeju un baznīcu, gandrīz 2000 skolu un koledžu, 600 slimnīcu, kā arī izveidot jaunu nacionālo parku.

Kairā pašlaik dzīvo vairāk nekā 20 miljoni cilvēku, tās satiksme ir pārslogota un pilsētvide ir nomācoša.

Galvaspilsētas starptautiskā lidosta izmēģinājuma posmā stundā varēs apkalpot 300 pasažieru stundā.

Abas jaunās lidostas Kairas pretējās pusēs uzbūvētas, lai palīdzētu attīstīt tūrismu, kas ir nozīmīgākais ārvalstu valūtas ieņēmumu avots Ēģiptē.

Tūrisms Ēģiptē pakāpeniski atkopjas no politiskā satricinājuma un drošības problēmām pēc 2011.gada nemieriem.

Galvaspilsētas starptautiskā lidosta apkalpos uz austrumiem no Kairas esošas teritorijas, bet Sfinksas lidosta nodrošinās piekļuvi teritorijām uz rietumiem, kur nākamgad plānots atklāt Lielo Ēģiptes muzeju.