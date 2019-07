Vēstulē tiesnesim Braienam Koganam prokuratūra 62 gadus veco narkobaronu raksturojusi kā briesmīgu slepkavu, un tā paziņoja, ka prasīs viņam piespriest mūža ieslodzījumu.

"Pārliecinošie pierādījumi prāvas laikā parādīja, ka apsūdzētais ir nežēlīgs un asinskārs Sinaloas karteļa vadonis," federāla prokuratūra norādīja piecas lappuses garajā vēstulē tiesnesim.

Meksikas karavīri 2016. gada 8. janvārī eskortē "El Čapo" uz lidmašīnu, lai izdotu viņu tiesāšanai ASV. (Foto: EPA/Scanpix)

"Liecības parāda, ka Sinaloas kartelis bija viena no ietekmīgākajām narkotiku kontrabandas organizācijām Meksikā un ka tā spēja pārņemt savā kontrolē plašas teritorijas Meksikā. Kartelis to panāca ar ārkārtēju vardarbību, tostarp nolaupīšanām, spīdzināšanu un slepkavošanu," paskaidroja prokuratūra.

Gusmans ir atbildīgs par vismaz 1,2 miljonu kilogramu kokaīna nogādāšanu ASV un devis rīkojumu saviem padotajiem slepkavot, nolaupīt un spīdzināt, bet reizēm pie vardarbības ķēries arī pats.

Piektdien ASV prokuratūra paziņoja, ka vēlas piedzīt 12,7 miljardus dolāru no Gusmana. Viņa kartelim 25 gadu laikā bijuši 11,8 miljardu dolāru ieņēmumi no kokaīna tirdzniecības, 846 miljonu dolāru ieņēmumi no marihuānas tirdzniecības un 11 miljonu dolāru ieņēmumi no heroīna tirdzniecības, aplēsusi prokuratūra, norādot, ka tie ir tikai piesardzīgi aprēķini.

Sprieduma nolasīšana Gusmana lietā gaidāma 17.jūlijā.

Jau vēstīts, ka Ņujorkas zvērināto tiesa februārī atzina Gusmanu par vainīgu dažādos noziegumos, kas pastrādāti ceturtdaļgadsimta laikā.

Bijušais Sinaloas karteļa vadonis atzīts par vainīgu kokaīna, heroīna, metamfetamīnu un marihuānas kontrabandā uz ASV, kā arī naudas atmazgāšanā un nelikumīgā ieroču glabāšanā.

Gusmans tika aizturēts Meksikā 2016.gada janvārī un gadu vēlāk izdots ASV.