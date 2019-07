Kancleres ķermenis drebēja, kad viņa stāvēja līdzās Anti Rinnem un vēroja militāro parādi, kas tika sarīkota par godu Somijas premjera vizītei.

Klausoties himnas Merkele nespēja noslēpt trīcēšanu un atkal mēģināja sakrustot rokas, taču tas nelīdzēja un kanclere turpināja kratīties.

Vācijas kanclere Angela Merkele atkal nekontrolēti trīcēja. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Vācijas valdības preses sekretārs žurnālistiem paziņoja, ka ar Merkeli viss esot kārtībā, un tikšanās ar Rinni notiek kā plānots.



27. jūnijā Merkele trīcēja, kad atradās kopīgā pasākumā ar Vācijas prezidentu Franku Valteru Šteinmeieru, kas bija viņas otrā nevaldāmā raustīšanās divu nedēļu laikā.

64 gadus vecā Merkele piedalījās tieslietu ministres Katarinas Bārlijas atvadu ceremonijā, kura pamet amatu, lai kļūtu par likumdevēju Eiropas Parlamentā.

Stāvot miera stājā un klausoties prezidenta uzrunā, Merkele atkal bija redzama nekontrolējami trīcam. Kanclere mēģināja sakrustot rokas, lai ierobežotu nevēlamās ķermeņa kustības, bet tas nelīdzēja.

Kancleres preses sekretārs paziņoja, ka ar viņu viss esot kārtībā un Merkeles darba plānos ir apmeklēt G20 samitu Tokijā.

Arī 18. jūnijā Merkele bija redzama trīcam, kad viņa tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Vēlāk preses konferencē Merkele paskaidroja, ka nu jau jūtas labāk un ka trīce bijusi no organisma dehidrēšanās karstajā dienā.

Pēc ceremonijas viņa tūdaļ izdzērusi trīs glāzes ūdens un sajutusies labāk. To, ka viss nav bijis tik traki, kā no malas izskatījās, apliecināja arī viņas viesis Zelenskis. Taču pasaules medijos un arī sociālajos tīklos raisījušās bažas par Merkeles kopējo veselību, jo no vienkārši slāpēm cilvēki parasti tā netrīc.

64 gadus vecajai Merkelei līdz šim nav bijušas nopietnas veselības problēmas.

Savu viedokli par Merkeles trīcēšanu 18. jūnijā izteicis britu ārsts Maikls Fitzpatriks.

Fitzpatriks medijiem atzinis - “Es noskatījos šo video, un teikt, ka trīce iestājusies no atūdeņošanās, ir pilnīgas muļķības!”.

Fitzpatriks atzīst, ka dīvainākais ir tas, ka trīce ilgusi īsu brīdi un pēc tam Merkele atkal izskatījusies pilnīgi vesela un mierīga. Ārsts atzīst, ka zina, kā izpaužas ķermeņa dehidratācija un trīce noteikti nav viena no atūdeņošanās pazīmēm. Viņš gan noliedz komentētāju izteikto versiju par Pārkinsona slimību - šajā gadījumā trīce būtu ilgstoša un vairāk izteikta vienā ķermeņa pusē.



Ārsts uzskata, ka šādu trīci varētu būt izraisījusi infekcija – pie infekcijas ķermenim ir raksturīgs drudzis, kad pēkšņi var mainīties temperatūra no augstas uz zemu, tas arī varētu izraisīt intensīvu drebēšanu.

“Tas ir līdzīgi kā tad, kad ķermenis trīc no aukstuma, taču šajā gadījumā, tas var trīcēt, mēģinot iznīcināt infekcijas izraisītāju,” piebilda Fitzpatriks. Tāpat viņš atzīst, ka šādai nekontrolētai trīcēšanai var būt arī daži ļoti nopietni iemesli, kā piemēram malārija vai panikas lēkme, tomēr maz ticams, ka Kanclere Vācijā varētu saķert tropu slimību, tāpat maz ticams, ka politikā ilgstoši darbojies cilvēks pēkšņi tik ļoti satrauktos, uzņemot savā dzimtenē jaunievēlētu prezidentu.