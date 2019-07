Ģimenes advokāts Maikls Vinklmens skaidro, ka 18 mēnešus vecās Hlojas Vīgandes vectēvs ielicis bērns spēļu laukumiņā, kas bijis norobežots ar margām. Bērnu laukums atradies telpā, kuras viena no sienām ir pilnībā no stikla, savukārt tās logus iespējams arī atvērt. Kā vēlāk izrādījies, viens no sienas logiem bijis atvērts un tieši pa to meitenīte iekritusi ūdenī.

Vinklmens norāda, ka kruīza kuģa darbiniekiem bērnu spēlēšanās zonā bijis nepieciešams novietot kādu brīdinājuma zīmi, kas norāda, ka logs ir vaļā.

Advokāts oficiālā paziņojumā uzsver, ka meitenītes vectēvs nenometa bērnu. Hloja izkritusi pa atvērtu logu un tam bija jābūt aizvērtam.

Apmeklējot brāļa hokeja spēles, Hlojai paticis pieiet pie ledus laukumu norobežojošā stikla un klauvēt pa to ar rokām. Arī šoreiz viņa gribējusi tikt pie loga, lai pieklauvētu, savukārt vectēvs tobrīd bijis pārliecināts, ka tas ir aizvērts.

“Vectēvam likās, ka tur ir aizvērts logs, taču tā nebija un pēkšņi viņa bija pazudusi,” atklāj advokāts.

“Ģimenei ir nepieciešamas atbildes par to, kāpēc bērnu spēlēšanās laukumā bijis atvērts logs sienā, kur visi pārējie logi bijuši aizvērti? Kāpēc kāds radījis tik bīstamu situāciju un nav novietojis blakus brīdinājuma zīmi?” norāda ģimenes advokāts Maikls Vinklmens, uzsverot, ka ir pārliecināts - kruīza līnijai notikušajā ir nozīmīga loma.

Vinklmens vēsta, ka ģimene pēc notikušā jūtas sagrauta, turklāt meitenītes vectēvs viņu satikšanās laikā histēriski raudājis. Hlojas vecāki ir Kimberlija un Alans Vīgandi. Meitenītes tēvs Indiānas štatā ASV strādā par policistu.

Policija turpina notikušā izmeklēšanu.

Jau ziņojām, ka svētdien, 7.jūlijā, no “Royal Caribbean” kruīza kuģa 11.klāja ūdenī iekritis 18 mēnešus pecs bērns. Sākotnēji Puertoriko policija izplatījusi informāciju, ka meitenīte izslīdējusi vectēvam no rokām brīdī, kad viņš apsēdinājis bērnu uz loga malas un zaudējis balansu, taču tā nav apstiprināta.

Kritiens no 46 metrus augstuma noticis brīdī, kad kuģis atradies Puertoriku galvaspilsētas Sanhuanas ostā.

Pēc kritiena bērns no ūdens izvilkts un nogādāts tuvākajā medicīnas iestādē, kur pasludināts par mirušu.

Notikšā aculiecinieki ziņo, ka meitenītes mamma Kimberlija no Indiānas štata ASV sirdsāpēs par notikušo esot kliegusi un skaļi brēkusi.

"Royal Caribbean" kruīza kuģa pārstāvji pēc notikušā izteikuši visdziļāko līdzjūtību ģimenei.

"Mēs esam līdz sirds dziļumiem sarūgtināti par traģisko indicentu un izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei. Mūsu kruīza kuģa atbalsta komandas darbinieki ir gatavi atbalstīt ģimeni ar jebkādiem resursiem, kas nepieciešami. Respektējot ģimenes privātumu, notikušo incidentu turpmāk neplānojam komentēt," teikts paziņojumā.