Tomēr, kā laikrakstam atzinis prokurors Vahurs Verte, par "fentanila tūrismu" vēl nevar runāt.

Fentanila pieejamības samazināšanās Igaunijā nozīmē, ka sarucis šīs vielas pārdozēšanas upuru skaits. 2019.gada piecos mēnešos Igaunijas Tiesu medicīnas institūta eksperti konstatējuši 17 nāves gadījumus no narkotiku pārdozēšanas, tai skaitā piecus gadījumus, kuros vainojams fentanils, kamēr 2017.gadā šie skaitļi bija attiecīgi 46 un 35.

Gan Verte, gan Igaunijas Policijas un robežapsardzes pārvaldes Narkotiku noziegumu un organizētās noziedzības apkarošanas dienesta vadītājs Raits Pikaro atzinuši, ka pieprasījums pēc fentanila šobrīd pārsniedz piedāvājumu.

Pēc Pikaro rīcībā esošās informācijas, narkotiku lietotāji tomēr pamanās tikt pie fentanila, tomēr vismaz pašlaik tas Igaunijā netiek plaši un sistemātiski tirgots.

"Salīdzinājumā ar situāciju pirms trim gadiem piedāvājums fentanila tirgū ir kā nakts pret dienu," izteicies Verte.

Amatpersonas norāda, ka fentanila tīkotājiem nākas pēc tā braukt uz Latviju, taču par "fentanila tūrismu" vēl nevar runāt un tie apjomi, kas Igaunijā tiek ievesti no dienvidu kaimiņvalsts, parasti nepārsniedz nedaudzas devas.

Verte norādījis, ka karu fentanilam pieteikusi arī Latvija un Igaunija to sāk just. Laikraksts atgādina, ka Latvijas Valsts policijas (VP) darbinieki šogad aprīlī aizturēja septiņu cilvēku organizētu narkotisko vielu izplatīšanas grupu, kurai konfiscēti vairāk nekā desmit kilogrami īpaši bīstamas narkotikas - karfentanila, kas ir viens no spēcīgākajiem opioīdiem, un tā lietotāji sevišķi bieži mirst no pārdozēšanas. Viena vienība karfentanila ir 100 reižu spēcīgāka nekā tāda paša vienība fentanila, 5000 reižu spēcīgāka nekā heroīns un 10 000 reižu spēcīgāka nekā morfijs.

Savukārt Lietuvā tiesas priekšā drīzumā stāsies trīs Krievijas un viens Latvijas pilsonis, kas saskaņā ar apsūdzības materiāliem Latvijas teritorijā organizētā grupā izgatavojuši karfentanila maisījumu, ko kontrabandas ceļā nogādājuši Lietuvā, glabājuši slēptuvēs un pārdevuši.