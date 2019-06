Latvijas NBS helikopters palīdz dzēst kūdrāju ugunsgrēku Lietuvā

"Latvieši ieradušies ar helikopteru "Mi-8" un dzēšanas aprīkojumu. Aptuveni septiņos vakarā viņi jau bija notikuma vietā un jau vairākas reizes izlējuši ūdeni pār ugunsgrēka perēkli," viņš pastāstījis.

Vienošanās par Latvijas palīdzību panākta ar abu valstu Aizsardzības ministriju starpniecību.

Jau ziņots, ka ugunsgrēka dzēšanai norīkotas vismaz desmit autocisternas un cita speciālā tehnika, kas tiek piesaistīta no visas Lietuvas, taču neviens no Lietuvas Bruņoto spēku helikopteriem dzēšanā nevar piedalīties, jo šobrīd dežurējošie helikopteri "Dauphin" paredzēti tikai novērošanas funkcijām un dzēšanas darbiem nav domāti. Savukārt no trim armijas helikopteriem "Mi-8", kas piemēroti arī ugunsgrēku dzēšanai, vienam tiek veikta obligātā tehniskā apskate pēc 100 stundu darba, bet divi pārējie tiek remontēti.

Ugunsgrēku dzēšanai nav izmantojami arī robežsargu helikopteri "Eurocopter". Kā pastāstījis iekšlietu ministrs Eimutis Misjūns, izrādās, ka robežapsardzei savulaik iegādāts helikopteru ugunsdzēsības aprīkojums, taču kopš tā laika nomainījušies piloti un tagadējiem helikopteru vadītājiem nav attiecīgu licenču.

Viņš atzinis, ka situācija ir dīvaina, un solījis sestdien pats doties uz ugunsgrēka vietu, norādot, ka tiks spriests par turpmāku palīdzību no Latvjas un, iespējams, arī Igaunijas puses.