Vācija zaudē tiesā par autobāņu nodevu

Vācija jauno kārtību plānoja ieviest no nākamā gada oktobra, pašu valsts autovadītājiem kompensējot ceļu nodevu. Tādējādi šī maksa gultos uz citās valstīs reģistrēto spēkratu vadītājiem.

Nodeva, kuras nomaksu apliecinātu uzlīme uz auto stikla, desmit dienām maksātu no divarpus līdz 25 eiro, diviem mēnešiem no septiņiem līdz 50 eiro, gadam – līdz 130 eiro. Maksa būtu atkarīga no auto ekoloģiskās klases un dzinēja tilpuma. Tiesa arī secinājusi, ka šāda pieeja ir pretrunā ar preču un pakalpojumu brīvu apriti, jo var sadārdzināt pārvadājumus un tātad arī cenas. Prasību pret Vāciju jau 2017. gadā iesniedza Austrija un vēlāk tai pievienojās Nīderlande, bet Berlīnes nostāju atbalstīja Dānija. Vēl februārī Eiropas Tiesas eksperts – ģenerāladvokāts – nesaskatīja Vācijas lēmumā pārkāpumus.

