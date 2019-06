Tunisā policijas automašīnas priekšā uzspridzinās pašnāvnieks, ievainoti vairāki cilvēki

Vienā uzbrukumā, kas tika sarīkots vienā no galvenajām Tunisas ielām, ievainoti trīs civilisti un divi policisti, norādīja ministrija. Viens no policistiem vēlāk no gūtajiem ievainojumiem miris.

Netālu no Tunisas vecpilsētas Habiba Burgibas avēnijā uz ceļa līdzās policijas automašīnai redzamas izmētātas cilvēka ķermeņa daļas, no notikuma vietas vēsta ziņu aģentūras AFP korespondents.

"Uzbrukums, kas plkst.10.50 notika Habiba Burgibas avēnijā, bija pašnāvnieka uzbrukums," AFP apliecināja Iekšlietu ministrijas pārstāvis sakariem ar presi Sofiens Zaags.

Otrs uzbrukums bijis vērsts pret galvaspilsētas nacionālās gvardes bāzi. Tajā ievainoti četri drošības struktūru pārstāvji, norādīja ministrija.

"Plkst.11 indivīds uzspridzinājās pie [bāzes] aizmugures durvīm," ievainojot četrus cilvēkus, sacīja Zaags.

Pēdējos gados Tunisijā notikusi virkne uzbrukumu. Vairumā gadījumu atbildību par tiem uzņēmies teroristu grupējums "Islāma valsts".

2015.gadā teroraktos Bardo muzejā Tunisā un pludmales kūrortā pie Susas tika nogalināti aptuveni 60 cilvēki, no kuriem lielākā daļa bija ārvalstu tūristi.