Papua-Jaungvinejā sācies Ulavuna vulkāna izvirdums

Ulavuna vulkāns, kas tiek uzskatīts par vienu no bīstamākajiem pasaulē, izvirda trešdien.

Ekvatoriālajās debesīs no Bismarka arhipelāga vulkāna trešdien agri no rīta izvirda pelni un pēc tam vertikāli izšļācās lava. Tam par aculiecinieku kļuva kāds uzņēmuma "Niugini Helicopters" helikoptera pilots, kurš izvirduma brīdī lidoja netālu no krātera.

"Ulavuna kalna vulkāniskā aktivitāte sākās šorīt plkst.7 pēc nelielas dārdoņas un gaišiem izmešiem," trešdien paziņoja Rietumu Jaunbritānijas katastrofu vadības biroja amatpersona Leo Porikura.

Pelni trešdien tika izmesti 13 kilometru augstumā, liecina Austrālijas meteoroloģiskā biroja aplēses. Provinces galvaspilsētā Kimbē vulkāniskie pelni noklāja automašīnas un ēkas.

Biroja centrs Dārvinā, kas sniedz padomus saistībā ar vulkānisko pelnu problēmām, lidsabiedrībām izplatīja "sarkano" brīdinājumu, kas norāda par izvirduma draudiem.

Nacionālā aviokompānija "Air Niugini" ir atcēlusi visus reisus no Kimbes lidostas.

Neraugoties uz to, ka Ulavuns ir viens no aktīvākajiem vulkāniem valstī, tā apkārtnē dzīvo tūkstošiem cilvēku.

Sākoties izvirdumam, cilvēki steidzās pamest savas mājas vulkāna apkārtnē, un reģionā tika izvietotas katastrofu vadības dienesta komandas.

Cilvēkiem rekomendēts izvairīties ieelpot vulkāniskos pelnus, jo tie var izraisīt elpceļu problēmas, kairināt acis un ādu.

Spriežot pēc vulkāna fotogrāfijām, kas uzņemtas šodien, lavas plūsma samazinās.

Amatpersonas iepriekš ziņoja, ka lava sasniegusi galveno piekrastes ceļu.

Šodien uz vulkānu tiks nosūtīti eksperti, lai novērtētu situāciju. Meteorologi seko līdzi situācijai, izmantojot arī satelīta attēlus.