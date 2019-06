Par to ceturtdien paziņoja ANO Pasaules pārtikas programma, norādot, ka operācija apturēta Jemenas galvaspilsētā Sanā, kas kopš 2014.gada atrodas hutiešu nemiernieku kontrolē. Programmas paziņojumā lēsts, ka tāds lēmums ietekmēs 850 000 cilvēku.

Lēmums pieņemts nepilnu nedēļu pēc tam, kad ANO Pasaules pārtikas programmas vadītājs apsūdzēja hutiešu nemierniekus par pārtikas palīdzības novirzīšanu. Hutieši tādas apsūdzības noliedz.

"Pieņemtais lēmums ir pēdējā iespēja pēc garām sarunām, kas nonākušas strupceļā, par vienošanos ieviest kontroles mehānismus, lai novērstu pārtikas novirzīšanu no daļas visneaizsargātāko cilvēku Jemenā," atzina ANO aģentūra.

Tā paziņoja, ka nav spējusi panākt vienošanos ar hutiešiem par "biometrisku reģistrācijas sistēmu, kas novērstu novirzīšanu un aizsargātu Jemenas ģimenes, kuras apkalpojam, garantējot, ka pārtika nonāk pie tiem, kam tā visvairāk nepieciešama".

Aģentūra informēja, ka vairākkārt lūgusi nemierniekiem atļaut "vietu un brīvību darbībai" un nodrošināt neatkarīgu organizācijas darbību.

Pārtikas palīdzības apturēšanas laikā uztura programmas tiks turpinātas, nodrošinot pilnvērtīgu uzturu bērniem, grūtniecēm un barojošām mātēm, solīja institūcija.

ANO Pārtikas programmas izpilddirektors Deivids Bīslijs pirmdien ANO Drošības padomei paziņoja, ka aģentūra ir uzstājusi un hutieši decembrī un janvārī ir piekrituši palīdzības saņēmēju reģistrācijai un biometriskai identifikācijai, un uzraudzīšanai, bet aģentūra kopš vienošanās izpildes ir saskārusies ar blokādēm.

"Ja mēs nesaņemsim šos apliecinājumus, mēs sāksim pakāpenisku pārtikas palīdzības apturēšanu, visticamāk, šīs nedēļas beigās," viņš piebilda.

Ziņu aģentūra AP 31.decembrī vēstīja, ka bruņoti grupējumi no abām Jemenas konfliktā iesaistītajām pusēm zog tik ļoti nepieciešamo pārtikas palīdzību, novirzot to saviem kaujiniekiem vai pārdodot. Dažas grupas bloķē piegādes kopienām, ko uzskata par savām ienaidniecēm, vēstīja AP un ANO Pasaules pārtikas programma to apstiprināja.

1.janvārī hutieši pauda pārsteigumu par tādām apsūdzībām, un paziņoja, ka aģentūra pauž atbalstu kādai no karā iesaistītajām pusēm.

Bīslijs pirmdien sacīja, ka pārtikas novirzīšana galvenokārt notikusi hutiešu kontrolētās teritorijās. Viņš atzina, ka pēc ziņojumiem par tamlīdzīgām darbībām valdības kontrolētās teritorijās "sekoja sadarbība problēmu novēršanai".

Nemiernieku līderis Mohameds Ali al Huti apsūdzējis ANO Pasaules pārtikas organizāciju par vecas pārtikas sūtīšanu uz Jemenu. Viņš pieprasīja aģentūrai izplatīt naudu, nevis "savu bojāto pārtiku", vēstīja hutiešu kontrolētais televīzijas kanāls "Al-Masirah".

Konflikts Jemenā sākās, kad 2014.gadā Irānas atbalstītie nemiernieki pārņēma Jemenas ziemeļus un centrālo daļu, padzenot no Sanas starptautiski atzīto valdību.

2015.gada martā Saūda Arābijas vadīta koalīcija sāka gaisa triecienus, lai novērstu hutiešu ieiešanu arī Jemenas dienvidos.

Nerimstošajā operācijā gaisa triecienos iznīcinātas skolas, slimnīcas, kāzu ballītes, nogalinot tūkstošiem Jemenas civiliedzīvotāju. Hutieši ir izmantojuši bezpilota lidaparātus un raķetes, lai uzbruktu Saūda Arābijai, kā arī uzbrukuši kuģiem Sarkanajā jūrā.

ANO Jemenas konfliktu atzinusi par pasaulē smagāko humāno krīzi. Bruņoto konfliktu vietu un norises datu projekts (ACLED) paziņojis, ka kopš 2015.gada Jemenā nogalināti vismaz 91 600 cilvēku.