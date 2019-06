NYPD/Reuters/Scanpix

Likumsargi Ņujorkā bija pārliecināti, ka parkā atraduši mirušu zīdaini; patiesība atklājās tikai pēc pāris stundām

Otrdienas, 18.jūnija rītā, kāda skrējēja parkā Ņujorkas rajonā Kvīnsā pamanīja zālē guļošu zīdaini un par to nekavējoties ziņoja policijai. Notikuma vietā drīz vien ieradās desmitiem likumsargu, kas atrada uz vēdera zālē guļošo mazuli, ziņo "The New York Times".