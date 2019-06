Lorenss Džeimss Vonderdels (Foto: Dorsetas policija)

Draudot ar banānu, uz ielas izlikts vīrietis Anglijā aplaupa banku, lai nokļūtu cietumā

Lorenss Džeimss Vonderdels no Bornmutas Lielbritānijā izlēma aplaupīt banku pēc tam, kad tika izlikts no dzīvokļa. Vīrietis negribēja palikt uz ielas, tāpēc izlēma, ka labāk pastrādās noziegumu, lai tiktu cietumā, ziņo "The Independent".