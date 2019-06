Zelenskim šī bija pirmā oficiālā vizīte Vācijā. Noritēja svinīgā uzņemšanas ceremonija, skanēja abu valstu himnas. Stāvot miera stājā, kanclere Merkele nekontrolējami trīcēja, viņas ķermenis raustījās, bet vēlāk sievietei bija pat grūti nostāvēt kājās. Tā tas izskatījās:

Vēlāk preses konferencē Merkele paskaidroja, ka nu jau jūtas labāk un ka trīce bijusi no organisma dehidrēšanās karstajā dienā. Pēc ceremonijas viņa tūdaļ izdzērusi trīs glāzes ūdens un sajutusies labāk. To, ka viss nav bijis tik traki, kā no malas izskatījās, apliecināja arī viņas viesis Zelenskis. Taču pasaules medijos un arī sociālajos tīklos raisījušās bažas par Merkeles kopējo veselību, jo no vienkārši slāpēm cilvēki parasti tā netrīc.

Saistītās ziņas Klintonei runas laikā uzbrūk "alerģiska" klepus lēkme, bet tas vēl nav viss... VIDEO VIDEO: Junkers atkal pārsteidz ar ļoti savdabīgu uzvedību Politiķi steidzas pieturēt grīļīgo Žanu Klodu Junkeru, kurš staigā, it kā būtu piedzēries

Tikšanās laikā Zelenskis un Merkele pārrunājuši situāciju Austrumukrainā, kā arī iebilda pret gāzesvada "Nord Stream 2" būvniecības turpināšanu. Šis gāzesvads Krieviju tieši savienos ar Vāciju. Ukrainas prezidents to raksturoja kā Eiropas un Ukrainas enerģētiskās drošības apdraudējumu. Tāpat viņš uzsvēra, ka tā vietā, lai mīkstinātu Krievijai noteiktās sankcijas par atbalstu kaujiniekiem Ukrainas austrumos, tās vajadzētu paplašināt.