Savā karjeras laikā, kas ilgusi vairāk nekā 60 gadus, Dzefirelli režisējis daudz slavenu filmu, teātru un operas iestudējumu.

Viena no slavenākajām režisora lugu ekranizācijām ir "Spītnieces savaldīšana" (The Taming of the Shrew) ar Elizabeti Teilori un Ričardu Bērtonu galvenajās lomās. Ievērību guvis Dzefirelli veidotais TV miniseriāls "Jēzus no Nācaretes" , kā arī daudzi Dzefirelli veidotie operu uzvedumi guvuši starptautisku atzinību un tiek atzīti par klasiku.

Franko Dzefirelli dzimis 1923. gada 12. februārī Florencē. Kā uzskatījis pats Dzefirelli, savu aizrautību ar operu viņš guvis no vectēva, kurš bijis diriģents.

1977. gadā Dzefirelli saņēma ordeni "Par nopelniem Itālijas Republikas labā", bet 2004. gadā — Britu impērijas ordeni un Britu impērijas Goda bruņinieka titulu.