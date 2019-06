Šā gada pirmajos četros mēnešos ES dalībvalstīs iesniegti 206 500 pieteikumi par patvēruma saņemšanu, ziņo mediju grupas "Funke" laikraksti.

Tas ir par 15% vairāk nekā tai pat laikaposmā pērn, kad tika iesniegti 179 000 patvēruma pieprasījumi.

Visvairāk pirmreizējo patvēruma pieprasījumu saņemti no Sīrijas pilsoņiem - 20 392, taču tas ir par 8% mazāk nekā tai pat laika posmā 2018.gadā.

Otrajā vietā ierindojas venecuēlieši, no kuriem saņemti 14 257 patvēruma lūgumi, savukārt trešajā vietā ir Afganistānas pilsoņi.

To afgāņu skaits, kas pirmo reizi lūdz patvērumu ES, pieaudzis par 36%, salīdzinot ar 2018.gada pirmajiem četriem mēnešiem, un ir sasniedzis 14 042, ziņo mediju grupas "Funke" laikraksti.

Tikmēr patvēruma pieprasījumu skaits no Kolumbijas pieaudzis par 156%, sasniedzot 8097.

EASO secinājis, ka pieaudzis arī patvēruma lūdzēju skaits no Rietumbalkānu un Kaukāza valstīm, piemēram, Albānijas un Gruzijas.

No aptuveni 20% līdz 25% palielinājusies to patvērumu lūdzēju proporcija, kas nāk no valstīm, kuru pilsoņiem nav nepieciešama vīza ieceļošanai Šengena zonā.