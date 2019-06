Džonsons sāk kampaņu, lai kļūtu par britu Konservatīvās partijas līderi

Kampaņas sākums sakrīt ar Džonsona atbalstītāja ASV prezidenta Donalda Trampa trīs dienu valsts vizīti Lielbritānijā.

Video, ar kuru atklāta kampaņa, redzami kadri no Džonsona priekšvēlēšanu kampaņas, kad viņš vēlētājiem sola, ka, ja viņš kļūs par Konservatīvās partijas līderi un līdz ar to arī britu premjeru, 31.oktobrī Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības (ES) neatkarīgi no tā, vai būs vai nebūs panākta izstāšanās vienošanās.

Parlamenta deputātu vidū Borisa Džonsona popularitāte ir mazāka nekā partijas ierindas biedru vidū. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Bijušais ārlietu ministrs ir populārs starp Konservatīvās partijas ierindas biedriem, bet viņi balsot par nākamo līderi varēs tikai tad, kad partijas deputāti parlamentā būs izraudzījušies divus spēcīgākos kandidātus.

Parlamenta deputātu vidū Džonsona popularitāte ir mazāka nekā partijas ierindas biedru vidū. Tas saistāms ar viņa nozīmīgo lomu breksita kampaņas laikā un viņa savdabīgo izteikšanās stilu. 2016.gadā, kad toriji izvēlējās savu līderi, viņš neiekļuva starp diviem visvairāk atbalstītajiem kandidātiem.

ASV prezidents sestdien pauda atbalstu Džonsonam. "Es patiesībā esmu daudz pētījis," laikrakstam "Sun" sacījis Tramps, kurš iepriekš Džonsonu ir nodēvējis par savu draugu.

"Es zinu dažādus spēlētājus. Tomēr uzskatu, ka Boriss paveiktu ļoti labu darbu. Domāju, ka viņš būtu lielisks. Man viņš patīk, man viņš vienmēr ir paticis," klāstīja ASV prezidents.

Lielbritānijā Trampa komentāri tika kritizēti kā iejaukšanās valsts iekšpolitiskos procesos.

Tāpat kampaņas video Džonsons pauda atbalstu izglītības un policijas finansējuma palielināšanai un solīja vienot breksita sašķelto sabiedrību.

"Mums ir jābūt drosmīgiem pateikt šīs valsts iedzīvotājiem, ka spējam to izdarīt, ja vēlamies," viņš teica uz kāda vēlētāja lieveņa.

Džonsons jau ilgstoši ir vēlējies kļūt par premjeru. 2016.gadā viņš izstājās no cīņas par amatu, kad cits breksita atbalstītājs Maikls Govs atsauca atbalstu Džonsonam, sakot, ka "Boriss nevar būt līderis un nevar izveidot komandu gaidāmajam uzdevumam".

Pagājušajā nedēļā kļuva zināms, ka Džonsonam tiesā būs jāatbild par ļaunprātīgu amata pilnvaru izmantošanu saistībā ar apgalvojumiem, ka viņš esot melojis sabiedrībai, kad kampaņā pirms referenduma par Lielbritānijas izstāšanos no ES apgalvojis, ka breksits ļautu ietaupītu 350 miljonus mārciņu (396 miljonus eiro) nedēļā.

Terēza Meja no Lielbritānijas premjera amata atkāpsies piektdien.

Pagaidām 13 kandidāti ir pieteikušies kļūt par viņas pēctečiem. Vislielākais deputātu atbalsts ir Govam, Džonsonam un ārlietu ministram Džeremijam Hantam.