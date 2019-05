"Robežpatruļas aģenti vakar aizturēja visu laiku lielāko nelegālo imigrantu grupu: 1036 cilvēkus, kas ap četriem rītā nelegāli šķērsoja robežu Elpaso," Tramps paziņoja tviterī.

Sakarā ar šo gadījumu ASV no 10.jūnija noteiks 5% tarifu visām precēm no Meksikas, un tas būs spēkā, līdz tiks apturēta nelegālo migrantu plūsma uz ASV caur Meksikas teritoriju, ceturtdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.

"10.jūnijā Savienotās Valstis noteiks 5% tarifu visām precēm, kas tiek ievestas mūsu Valstī no Meksikas, līdz tiks APTURĒTA nelegālo migrantu došanās caur Meksiku uz mūsu Valsti," Tramps paziņoja tviterī.

"Tarifs pakāpeniski palielināsies, līdz nelegālās imigrācijas problēma tiks labota, un tad šie Tarifi tiks atcelti," rakstīja Tramps.

Viņš arī ievietoja tviterī Robežpatruļas videoierakstu, kurā redzams, kā migranti šķērso Riograndes upes gultni, no Meksikas pilsētas Sjudadhuaresas dodoties uz Teksasas štata Elpaso pilsētu.

Tā ir tikai neliela daļa no vairāk nekā 100 tūkstošiem migrantu, galvenokārt no Centrālamerikas valstīm, kuri pēdējos mēnešos šķērsojuši robežu, no Meksikas ierodoties ASV. Šis pieplūdums ir radījis grūtības amatpersonām, kuru uzdevums ir apturēt nelegālo imigrāciju.

Tramps pirms tam ceturtdien pavēstīja, ka viņš plāno nākt klajā ar "dramatisku" paziņojumu par robežpolitiku, kuras mērķis būtu tikt galā ar šo "nacionālo ārkārtas stāvokli".

"Tas ir nozīmīgs paziņojums. Mēs grasāmies darīt kaut ko ļoti dramatisku uz robežas," sacīja Tramps.

"Tas būs paziņojums, kas attieksies uz robežu un cilvēkiem, kuri nelegāli dodas pāri robežai," sacīja Tramps.