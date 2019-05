55 gadus vecā indiešu kalnos kāpēja Andžali Kulkarni mira trešdien atceļā no virsotnes, telekanālam CNN pavēstīja viņas dēls. Viņa bija iesprūdusi kalnos kāpēju "sastrēgumā" virs ceturtās nometnes, kas 8000 metru augstumā ir pēdējā nometne ceļā uz virsotni.

Gara alpīnistu rinda ceļā uz Everesta virsotni. (Foto: AFP/Scanpix)

Trešdien nomira arī 55 gadus vecais amerikāņu kalnos kāpējs Donalds Linns Kešs, kurš noģība no augstuma slimības, kāpjot lejā no virsotnes, paziņoja Nepālas ekspedīciju kompānija "Pioneer Adventure Pvt. Ltd."

Alpīnists Nirmals Purdža trešdien sociālajā tīklā "Instagram" ievietoja attēlu, kurā redzama blīva kalnos kāpēju rinda ceļā uz Everesta virsotni. Pēc viņa teiktā, kāpēju rindā kalna "nāves zonā" atradušies aptuveni 320 cilvēki.

Everesta "nāves zona" sākas pirms pašas 8848 metrus augstās virsotnes aptuveni 8000 metru augstumā, kur kāpējiem jāsaskaras ne tikai ar fiziskām, bet arī bioloģiska un psiholoģiska rakstura grūtībām - jāpievar stāva nogāze stipri retinātā gaisā, kurā cilvēks bez skābekļa baloniem nav spējīgs izdzīvot.

Pavisam šī gada sezonā Everestā miruši seši kalnos kāpēji.