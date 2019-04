Bruņots vīrietis sestdien atklājis uguni uz ticīgajiem vienā no Kalifornijas sinagogām. Apšaudē nogalināta sieviete, bet vēl trīs cilvēki ievainoti.



Čabada draudzes sinagoga Povejā notika sabata dievkalpojums un tajā bija daudz cilvēku. Tajā iegājis 19 gadus vecais Džons Īrnests, kurš atklāja uguni.

Čabada draudzes sinagogā Povejā notika sabata dievkalpojums un tajā bija daudz cilvēku. (Foto: AP/Scanpix)





Sandjego šerifs Bils Gors stāta: "Baltais vīrietis ieradās Čabada templī. Viņš bija bruņojies ar automātisko ieroci un atklāja uguni uz sinagogas apmeklētājiem."



Varasiestādes ziņo, ka Sandjego iedzīvotājs Īrnests pametis notikuma vietu ar automašīnu.



ASV robežsardzes aģents ārpus sava darba laika atklājis uguni uz aizdomās turamo, trāpot automašīnai, bet ne tās vadītājam.



Īrnestu vēlāk piespieda apstāties, viņu ielenca policija un arestēja.



Policisti ziņo, ka viņi pēta manifestu, ko Īrnests atstājis sociālajos medijos, kā arī apskata citus pierādījumus.



Varasiestādes pārbauda arī to, vai Īrnests pirms mēneša nav piedalījies ļaunprātīgā mošejas dedzināšanā, kas atrodas netālu no sinagogas.



Ceļā uz tikšanos Viskonsīnā, prezidents Tramps izteicis visdziļāko līdzjūtību tiem, kas cietuši un paziņojis, ka incidents visticamāk bijis naida uzbrukums.



Sestdienas uzbrukums noticis tikai 6 mēnešus pēc tam, kad Pitsbugras sinagogā tika nogalināti 11 cilvēki, kad uzbrucējs atklāja uguni un kliedza: "Visiem ebrejiem ir jāmirst!"



Pēdējo mēnešu laikā visā pasaulē notikuši traģiski uzbrukumi svētvietām. No pašnāvnieku sarīkotiem sprādzieniem Šrilankas svētvietās un viesnīcās, kuros gāja bojā vairāk nekā 250 cilvēki, līdz mošejas slaktiņam Jaunzēlandē, kur tika nogalināti 49 cilvēki.