Zviedrijas dienvidos izcēlies plašs meža ugunsgrēks

Ugunsdzēsēju prioritāte aizvadītajā naktī bija ugunsgrēka savaldīšana un ierobežošana.

"Tas ir izdevies," Zviedrijas ziņu aģentūrai TT šorīt atklāja ugunsdzēsējs Jūhans Šēberjs, piebilstot, ka dzēšana turpināsies intensīvāk, izmantojot helikopterus.

Pagaidām nav īsti skaidrs, cik plašs ir ugunsgrēks. Šēberjs sacīja, ka tas sadalījies divās daļās.

"Ugunsgrēks sākās purvā, un tā apdzēšana, domājams, prasīs kādu laiku (..). Tas ir arī izplatījies, un to daļu mēs pašreiz esam savaldījuši, un es domāju, ka šodien mēs tiksim diezgan tālu," norādīja ugunsdzēsējs.

Meža ugunsgrēks pie Landveteras, uz austrumiem no Gēteborgas, tika savaldīts vēlu otrdienas vakarā un neietekmēja gaisa satiksmi Landveteras lidostā. Trešdien agri no rīta savaldīti arī ugunsgrēki netālu no Hunnebūstrandas, Krūnuberjā un uz ziemeļiem no Nūtālas.

Ugunsdzēsēju komandai, kas cīnās ar plašu ugunsgrēku pie Jislavēdas, aizvadītajā naktī nācās samazināt ugunsdzēsēju skaitu no 30 uz 20, bet komanda turpinās darbu līdz ceturtdienai.

Meteorologi tikmēr prognozē siltu un sausu laiku Zviedrijas dienvidos, kas palielinās ugunsgrēku risku.