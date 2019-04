Kremlis šomēnes apstiprināja, ka Kims un Putins tiksies vēl līdz šā mēneša beigām, tomēr konkrēta samita norises vieta un laiks, aizbildinoties ar drošības apsvērumiem, oficiāli nav atklāti.

Vienlaikus Vladivostokā tiek īstenoti neierasti stingri drošības pasākumi.

Jūras lietu varasiestādes otrdien pavēstīja, ka ūdeņi ap Ruskijas salu, kas, domājams, būs samita norises vieta, tiks slēgti visam jūras transportam no trešdienas rīta līdz piektdienas rītam.

Vietējie mediji vēsta, ka uz vairākām dienām tiks slēgti daži Vladivostokas dzelzceļa stacijas peroni.

Kims, tāpat kā viņa tēvs, izvairās no gaisa transporta izmantošanas, un Vladivostokā, visticamāk, ieradīsies ar vilcienu.

Pēdējais Krievijas un Ziemeļkorejas samits notika 2011.gadā, kad patlabanējā Ziemeļkorejas līdera tēvs Kims Čenirs devās uz Sibīriju, lai tiktos ar Dmitriju Medvedevu, kas tobrīd ieņēma Krievijas prezidenta amatu.

Savukārt ASV prezidents Donalds Tramps un Kims pirmo reizi tikās Singapūrā pagājušā gada 12.jūnijā, kad parakstīja kopīgu dokumentu, kurā Ziemeļkoreja apņēmusies "strādāt Korejas pussalas pilnīgas denuklearizācijas virzienā", taču šajā jomā nekādu progresa pazīmju nav.

Otrais Trampa un Kima samits, kas 27. un 28.februārī notika Hanojā, Vjetnamā, beidzās bez gala dokumenta pieņemšanas, jo abas puses nespēja pārvarēt domstarpības galvenajā jautājumā par to, kādā veidā Ziemeļkorejai būtu jāatbrīvojas no kodolieročiem, un par to, ko Phenjana saņems apmaiņā pret atteikšanos no kodolieročiem.