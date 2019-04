Zibens iespēra zibensnovedējā pie nelielā Erehteiona tempļa uz ziemeļiem no slavenā Partenona, ievainojot divus personāla darbiniekus Grieķijas pilsoņus un divus ārvalstu tūristus – vīrieti no Dienvidkorejas un sievieti no kādas Skandināvijas valsts, sacīja Kultūras ministrijas preses sekretāre.

Abi cietušie tūristi, kas bija jaunāki par 30 gadiem, guva vieglus ievainojumus un uz neilgu laiku tika hospitalizēti.

Atēnu pilsēta pēdējās dienās ir pieredzējusi vairākas stipras vētras. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Abi personāla darbinieki, kas atradās apsardzes būdiņā, tika savainoti ar stikla lauskām un arī tika hospitalizēti.

Akropolei zibens spēriens nenodarīja nekādu postu, tomēr muzejs tika slēgts uz atlikušo dienas daļu, jo zibens bija pārtraucis elektroapgādi un tādēļ nedarbojās ieejas sistēma.

Partenona templis uz Akropoles klints Atēnu vēsturiskajā centrā ir saglabājies no antīkās pasaules klasiskā perioda – 5.gadsimta pirms mūsu ēras. Tas ir viens no visvairāk apmeklētajiem tūrisma objektiem pasaulē.

Atēnu pilsēta pēdējās dienās ir pieredzējusi vairākas stipras vētras.