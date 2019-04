Vācijas musulmaņu palīdzības organizāciju vaino saitēs ar Musulmaņu brālību

Gan Vācijas organizācijai "Islamic Relief Deutschland", gan Birmingemā, Lielbritānijā, bāzētajai "Islamic Relief Worldwide" ir "nozīmīgas saites" ar Musulmaņu brālību un ar to saistītām organizācijām, teikts Vācijas valdības atbildē uz parlamenta opozīcijas pārstāvju pieprasījumu.

Atbildot uz jautājumu, kā valdība vērtē savu atbalstu "Islamic Relief" projektiem, ņemot vērā šo informāciju, valdība norādīja, ka Federālā Audita tiesa veic pārbaudi šajā jomā.

Vācijas policija pie mošejas Berlīnē. (Foto: AFP/Scanpix)

"Tas ir skandalozi, ka Vācijas nodokļi tiek islāmistiem," norādīja brīvo demokrātu (FDP) likumdevējs Olivers Luksics.

Kā skaidroja FDP pārstāvis sakariem ar presi, valdības atbilde liecina par tās "nevēlēšanos risināt šo neatliekamo problēmu".

Valdības ikgadējā izlūkošanas ziņojumā par 2017.gadu teikts, ka Musulmaņu brālības atbalstītāju skaits Vācijā lēšams ap 1000.

Organizācijas "Islamic Relief Deutschland" vadītājs Tareks Abdelalems noraidīja valdības vērtējumu. "Mums nav kontaktu ar Musulmaņu brālību," sacīja Abdelalems.

Atbilstoši pašu aplēsēm "Islamic Relief Deutschland" projektiem no valsts līdzekļiem saņēmusi 6,13 miljonus eiro laikā no 2011. līdz 2015.gadam. Līdzekļi saņemti no Vācijas Ārlietu biroja, un tie pamatā tērēti medicīniskajai palīdzībai Sīrijā.

Organizācija arī apgalvo, ka tā neatbalsta palestīniešu kustību "Hamas" Gazas joslā.

Saistītās ziņas Vācijas policija veikusi kratīšanas 90 ar islāmistiem saistītās adresēs Vācijā aizturēti 11 islāma ekstrēmisti, kuri plānojuši uzbrukt "neticīgajiem" Vācijā sākt tiesāt Kemnicas slepkavības lietā apsūdzēto bēgli no Sīrijas

"Hamas" izveidojās Musulmaņu brālības Ēģiptes organizācijas ietekmē, bet 2017.gadā savā politiskajā programmā no tās distancējās.

Pēc Arābu pavasara nemieriem Ēģiptē uz Musulmaņu brālības pamata izveidotie politiskie spēki guva panākumus parlamenta un prezidenta vēlēšanās. Pēc 2013.gada apvērsuma Musulmaņu brālība Ēģiptē tika pakļauta vajāšanām un aizliegta.